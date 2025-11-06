15 éves úszóé a nap szenzációja az ob-n

A versenynap legnagyobb meglepetését Kertész Boróka, a Jövő SC 15 éves úszója szolgáltatta a rövidpályás úszó országos bajnokságon, miután
korosztályos országos rekorddal (2:08.17) győzött.
Ezzel az időeredménnyel egyben az Európa-bajnoki csapattagságot is kiharcolta, ugyanis teljesítette a szövetség által felállított szintet (2:08.48), ami az előző rövidpályás Eb nyolcadik legjobb ideje.
„Nem hiszem el, hogy sikerült megnyernem, csak az járt a fejemben, hogy a családom és a barátaim is néznek, miattuk tudtam beérni” – mondta az M4 Sportnak.
A nap legjobb eredményét Senánszky Petra érte el 50 méter gyorson, amin magyar rekorddal győzött. A debreceni születésű versenyző 24.11 másodperces idővel csapott célba, ezzel közel két tizedet javított saját, 24.30-as országos csúcsán, ami egyben jelenleg az ötödik az európai rangsorban. Az uszonyos úszásban többszörös Világjátékok-győztes és világbajnok Senánszky ezzel szintén teljesítette az Eb-induláshoz szükséges szintidőt (24.13).
A csütörtöki dobogósok
férfiak:
200 m pillangó:
1. Márton Richárd (Budapesti Honvéd SE) 1:52.18 perc
2. Antal Dávid (Bátori Sárkány ÚE) 1:54.05
3. Kocsu Anton (UNI Győri Úszó SE) 1:54.46
100 m hát:
1. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 50.74 másodperc
2. Kovács Benedek (Ferencváros) 51.82
3. Moritz Dittrich (osztrák) 51.95
50 m gyors:
1. Szabó Szebasztián (BVSC-Zugló) 21.22 másodperc
2. Németh Nándor (Ferencváros) 21.43
3. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 21.53
400 m gyors:
1. Betlehem Dávid (Ferencváros) 3:41.78 perc
2. Zombori Gábor (UTE) 3:45.12
3. Hartmann Máté (Pécsi Sportiskola) 3:45.36
4×100 m vegyesváltó:
1. BVSC-Zugló 3:34.21 perc
2. FTC 3:34.84
3. UNI Győr Úszó SE 3:34.92
nők:
200 m pillangó:
1. Kertész Boróka (A Jövő SC) 2:08.17 perc
2. Ugrai Panna (Hód Úszó SE) 2:08.67
3. Ilyés Laura Vanda (Ferencváros) 2:10.00
100 m hát:
1. Komoróczy Lora Fanni (Hód Úszó SE) 58.58 másodperc
2. Kokas Fanni (A Jövő SC) 59.38
3. Gergely Cecilia (Keszthelyi Kiscápák) 1:00.70
50 m gyors:
1. Senánszky Petra (Debreceni Sportiskola) 24.11 másodperc
2. Komoróczy Lora (Hód Úszó SE) 24.57
3. Ugrai Panna (Hód Úszó SE) 24.78
400 m gyors:
1. Késely Ajna (BVSC-Zugló) 4:05.35 perc
2. Zsebők Laura (Vasas SC) 4:07.18
3. Szabó Lilla (Egri Úszó Klub SE) 4:07.97
4×100 m vegyesváltó:
1. UNI Győr Úszó SE 4:00.08
2. Debreceni Sportiskola 4:00.27
3. Hód Úszó SE 4:06.23