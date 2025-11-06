15 éves úszóé a nap szenzációja az ob-n

A versenynap legnagyobb meglepetését Kertész Boróka, a Jövő SC 15 éves úszója szolgáltatta a rövidpályás úszó országos bajnokságon, miután

korosztályos országos rekorddal (2:08.17) győzött.

Ezzel az időeredménnyel egyben az Európa-bajnoki csapattagságot is kiharcolta, ugyanis teljesítette a szövetség által felállított szintet (2:08.48), ami az előző rövidpályás Eb nyolcadik legjobb ideje.

„Nem hiszem el, hogy sikerült megnyernem, csak az járt a fejemben, hogy a családom és a barátaim is néznek, miattuk tudtam beérni” – mondta az M4 Sportnak.

A nap legjobb eredményét Senánszky Petra érte el 50 méter gyorson, amin magyar rekorddal győzött. A debreceni születésű versenyző 24.11 másodperces idővel csapott célba, ezzel közel két tizedet javított saját, 24.30-as országos csúcsán, ami egyben jelenleg az ötödik az európai rangsorban. Az uszonyos úszásban többszörös Világjátékok-győztes és világbajnok Senánszky ezzel szintén teljesítette az Eb-induláshoz szükséges szintidőt (24.13).