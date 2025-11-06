Élő adásban csuklott össze egy férfi Trump Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatóján

Donald Trump elnök és egészségügyi tanácsadói tartottak sajtótájékoztatót a Fehér Házban, amelyen bejelentették a súlycsökkentő gyógyszerek alacsonyabb árait. A megállapodás szerint a gyógyszergyártók bővítik a hozzáférést egyes népszerű elhízás elleni alkalmazott gyógyszerkészítményekhez
A bejelentést élőben közvetítették, a sajtótájékoztató egy pontján azonban egy – feltételezhetően – gyógyszeripari vezető, aki Trump íróasztala közelében állt, hirtelen összeesett az Ovális Irodában.
Dr. Mehmet Oz, a Trump által vezetett Centers for Medicare and Medicaid Services vezetője odasietett és elkapta az összecsukló férfit, nehogy nagyobb baj történjen. A jelenlévők segítették lefektetni a férfit.
Percekkel később Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára tájékoztatott mindenkit, hogy a férfi „jól” van. Trump úgy kommentálta a helyzetet:
Az egyik cég képviselője kissé megszédült, ezért leültették, de jól van. Orvosi ellátásban részesül, de jól van. Szóval volt egy kis megszakításunk. Elnézést kérünk ezért.
🚨 BREAKING: A man just COLLAPSED during President Trump’s Oval Office announcement. Secret Service and medics rushed in instantly. The room went silent. Trump paused, visibly concerned. Pray for the man — and thank God we have a president who actually CARES. pic.twitter.com/aWsBDu5hgD
— ⁿᵉʷˢ Barron Trump 🇺🇸 (@BarronTNews_) November 6, 2025