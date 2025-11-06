donald trump
Élő adásban csuklott össze egy férfi Trump Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatóján

2025. 11. 06. 20:35
Donald Trump elnök és egészségügyi tanácsadói tartottak sajtótájékoztatót a Fehér Házban, amelyen bejelentették a súlycsökkentő gyógyszerek alacsonyabb árait. A megállapodás szerint a gyógyszergyártók bővítik a hozzáférést egyes népszerű elhízás elleni alkalmazott gyógyszerkészítményekhez

A bejelentést élőben közvetítették, a sajtótájékoztató egy pontján azonban egy – feltételezhetően – gyógyszeripari vezető, aki Trump íróasztala közelében állt, hirtelen összeesett az Ovális Irodában.

Dr. Mehmet Oz, a Trump által vezetett Centers for Medicare and Medicaid Services vezetője odasietett és elkapta az összecsukló férfit, nehogy nagyobb baj történjen. A jelenlévők segítették lefektetni a férfit.

Percekkel később Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára tájékoztatott mindenkit, hogy a férfi „jól” van. Trump úgy kommentálta a helyzetet:

Az egyik cég képviselője kissé megszédült, ezért leültették, de jól van. Orvosi ellátásban részesül, de jól van. Szóval volt egy kis megszakításunk. Elnézést kérünk ezért.

