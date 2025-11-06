Visszatér az egész napos kötényes fürdőzés a Rudasban, de megemelik a belépők árát

Még a fővárosi közgyűlést is elérte a konfliktus amiatt, hogy október elejétől a Rudasban drasztikusan csökkentették a nem koedukált fürdőzési lehetőségek időtartamát azért, hogy magasabb bevételt érjen el a fürdő. Ám a megszorításnak úgy tűnik vége.

„Sikerült közös megoldást találni egyes budapesti fürdőzők igényei, és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) árbevétel-kiesése kompenzálásának szükségessége közötti ellentmondás feloldására” – írja közleményében a cég.

Azt is írják, hogy amióta a BGYH Zrt. október elején változásokat vezetett be a Rudas fürdő nyitvatartásában, „az elmúlt hetekben érezhetően megnövekedett a Rudas fürdő forgalma, mind a hazai, mind a külföldi vendégek száma emelkedett. Hasonló tendencia tapasztalható a Lukács fürdőben is, melyet szintén egyre több látogató keres fel. A fürdőkbe látogató hazai és külföldi vendégek túlnyomó többsége a koedukált fürdési lehetőséget részesítik előnyben.”

Mindezeket a tényeket, valamint a kötényes törökfürdés rendszeres látogatóinak igényeit figyelembe véve, személyesen is egyeztetve a fürdő törzsvendégeivel a BGYH Zrt. új javaslatot tett a nyitvatartás rendjére, ennek pedig az lett az eredménye, hogy

minden héten egy-egy teljes kötényes nap is rendelkezésre áll a Rudas fürdőben a nő, illetve a férfi vendégek részére. Ennek megfelelően a megszokott módon kedden női, szerdánként pedig férfi egész napos kötényes fürdőzésre lesz lehetőség 2025. november 18-tól.

A törökfürdőben a férfi, illetve a női külön fürdőzés hagyománya hétfő, csütörtök és péntek délelőtt is megmarad a reggeli 6 órai nyitástól délelőtt 11 óráig. Ezeken a napokon délelőtt 11 órától üzemzárásig, továbbá szombaton és vasárnap koedukált rendszerben működik a fürdő. Az elmúlt évek gyakorlata alapján december 15-től január 6-ig a Rudas fürdő minden nap koedukált lesz, tekintettel a kiemelt ünnepi időszakra.

A BGYH Zrt. ugyanakkor a nem koedukált időszakok miatt keletkező árbevétel-kiesését – a már rendelkezésre álló októberi forgalmi adatokat elemezve – a belépő kisebb mértékű emelésével tudja ellensúlyozni: a Rudas fürdő komplex és törökfürdő jegyárai 1000 forinttal nőnek jövő év január elejétől.