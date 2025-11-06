Magyar Péter arra biztatja az „illegális listákon” szereplőket, hogy tegyenek feljelentéseket

Magyar Péter szerint Péterfi Atilla, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezetője a Tisza Világ app adatszivárgásától nem védi meg az állampolgárokat, ezért a Tisza Párt elnöke arra kéri az „illegális listákon” szereplőket, hogy egyrészt tegyenek feljelentést a rendőrségnél, és az esetet jelentsék a NAIH-nál is.

Magyar arról ír Facebook-posztjában, a Fidesz átlépett egy határt azzal, hogy civileket, művészeket, újságírókat és bírókat listáznak. A politikus itt arra utal, hogy több kormánypárti lap, köztük a Mandiner és a Promenad24 is közzé tette olyan embereknek a nevét, akik tudomásuk szerint regisztráltak a Tisza Világra. A NAIH a Mandiner esetében indított vizsgálatot emiatt.

A Tisza Párt elnöke szerint a Fidesz „adatlopása” – amit ők tagadnak – során megvalósult a Büntető törvénykönyv 422. (1) bekezdésének e) pontja szerinti tiltott adatszerzés bűntette. Ha pedig valaki felhasználja az illegálisan szerzett adatokat – például felhív, emailen megkeres, vagy éppen közzéteszi valahol azokat külön-külön vagy listázva), az a Btk. 422. § (3) bekezdése szerint szintén elköveti a tiltott adatszerzés bűntettét.