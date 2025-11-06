Kimondta a Kúria: közérdeket szolgált a Forbes, amikor megbecsülte a Hell-tulajdonló Barabás-család vagyonát

A Kúria részítéletével jogerősen lezárult a Hell Energy tulajdonosai által a Forbes kiadója, a Mediarey Hungary Services Zrt. ellen indított, több mint öt éve tartó sajtóper. A legfelsőbb bíróság hatályában fenntartotta az alsóbb fokú bíróságok döntését – ahol a Forbes jelentős részben már nyert –, ezzel megerősítve: a Forbes jogszerűen járt el, amikor a Hell Energy tulajdonosait a „Barabás család” név alatt feltüntette a magazin gazdasági rangsoraiban – írja a Forbes.

Az ügy még 2019 decemberében indult, miután a Forbes megjelentette a leggazdagabb magyarokat felsoroló szokásos listáját, benne a Hell Energyt tulajdonló Barabás családdal, amelynek tagjai aztán pert indítottak, mondván a lap a személyes adataikat kezelte és hozta nyilvánosságra. Ennek következtében a Fővárosi Törvényszéken ideiglenes intézkedést kezdeményeztek, és a bírósági döntés alapján a Forbes magazin 2020. januári számát vissza kellett hívni, és a Forbes.hu-n megjelenő listán is törölni kellett a Hell Energy tulajdonosának a nevét.

2024 márciusában aztán a Forbes-nak kedvező ítélet született első fokon a Fővárosi Törvényszéken, amely most emelkedett jogerőre, miután a Fővárosi Ítélőtábla jóváhagyta az elsőfokú ítéletet. A bíróság megerősítette, hogy a Forbes gazdaglistáján szereplő információk a nyilvánosságra tartoznak, és „a gazdasági élet meghatározó szereplői közszereplőnek minősülnek, akkor is, ha nem közismert személyek”.

A Barabás család által tulajdonolt cég az elmúlt másfél évtizedben számos nyertes pályázatot tudhat maga mögött és még a Magyar Nemzeti Bank kötvényprogramjában is részt vettek. 2024-ben a 7. legértékesebb magyar családi cég volt 142,7 milliárd forint becsült értékkel.

A friss Kúrián született döntés értelmében a felülvizsgálati kérelmet benyújtó felperesek – ifj. Barabás Ernő és Barabás Zsolt – elveszítették a pert, és fejenként 230 124 forint felülvizsgálati költség megfizetésére kötelezte őket a Kúria.

A Forbes hangsúlyozza: a Hell Energy-t birtokló Barabás család tagjai a listán való szerepeltetésük miatt 2019-ben személyiségi jogi és adatvédelmi pert indítottak, tiltakozva amiatt, hogy a Forbes a cég tulajdonosait a „Barabás család” név alatt szerepeltette a „Legnagyobb családi vállalkozások” és a „Leggazdagabb magyarok” listákban. A bíróságok három fokon is kimondták:

a Forbes közérdeket szolgáló, nyilvánosan hozzáférhető cégadatok alapján készült gazdasági tartalmat közölt, amely a sajtószabadság védelme alá tartozik.

„A Kúria megerősítette, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem akadálya a jelentős befolyással rendelkező gazdasági szereplők vagyonára vonatkozó, tényalapú tájékoztatásnak. Az, hogy ez kényelmetlen az érintett szereplők számára, nem elegendő a sajtószabadság korlátozásához” – mondta Hüttl Tivadar, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ügyvédje, a Forbes jogi képviselője a perben.