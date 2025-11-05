Elárulta a Wizz Air, hogy melyik gépével utaznak Orbánék Washingtonba

Megerősített a Wizz Air, hogy Orbán Viktor és delegációja a légitársaság Airbus A321XLR típusú nagy hatótávolságú gépével utazik Washingtonba a csütörtökön.

Az elmúlt években a Wizz Air számos alkalommal teljesített VIP járatokat, ebben az esetben a légitársaság egyik legújabb, Airbus A321XLR típusú gépe szállítja majd a magyar delegációt

– írta a légitársaság a Telex érdeklődésére.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban bejelentette, hogy a miniszterelnök egy bérelt Wizz Air géppel utazik majd Washintonba, ahol Donald Trumppal találkozik személyesen. A miniszter közölte azt is, hogy a magyar delegáció az amerikai vendégházban szállhat meg, közvetlenül a Fehér Ház mellett, ami szerinte arra utal, hogy az amerikaiak nagy tisztelettel vannak Magyarország iránt.

A delegációnak több miniszter tagja lesz, így Nagy Márton gazdasági, Lázár János építésügyi, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Lantos Csaba energetikai miniszter is.

Arra a Világgazdaság hívta fel a figyelmet, hogy a Wizz Air idén átvette a nagy hatótávolságú A321XLR gépekből az első darabokat, amiknek 8700 kilométer a hatótávolsága. Az Airbus A321XLR egy keskeny törzsű repülőgép, amely a 2019-ben bemutatott A321neo és A321LR modellekből fejlődött ki. Képességei lehetővé teszik, hogy transzkontinentális útvonalakat teljesítsen. A Wizz Air egyszeri engedélyt kapott az amerikai hatóságtól a charterjárat üzemeltetésére.

A géptípus a megrendelő igények szerint alakítható: a legújabb Airspace kabin integrálásával teljes körű, hosszú távú utasélményt nyújt, beleértve a szélesebb turistaosztályú üléseket, a teljesen sík business osztályú üléseket, a legújabb generációs IFE-t és a csatlakozási lehetőségeket – olvasható a gyártó honlapján.