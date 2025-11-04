alföldi róbertmandinertisza világszivárgás
Alföldi Róbert feljelentést tesz, mert azt írták, az ő neve is ott van a Tisza adatszivárgásában

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 11. 04. 18:18
Varga Jennifer / 24.hu

Bizonyos sajtóorgánumokban megjelent információk szerint az én személyes adataim is szerepelnek azon a listán, ami a Tisza Világ mobilalkalmazást letöltő 200.000 honfitársunk kiszivárgott adatait tartalmazza. Nem töltöttem le semmiféle, a Tisza Párthoz köthető mobil applikációt, így az adataim onnan ki sem szivároghattak.

írja a Facebookon Alföldi Róbert, majd hozzáteszi, hogy

De ha meg is tettem volna, semmilyen érvényes jogszabályba nem ütközik, ha bármilyen párt tevékenysége iránt érdeklődöm. Ezt kvázi szenzációként tálalni, illetve negatív színben feltüntetni ellentétes minden jogállami normával az Európai Unióban.

Alföldi arra céloz, hogy a Mandiner cikket írt arról, milyen ismert ellenzékiek és újságírók adatai szerepelnek a kétszázezer kiszivárgott adatsor között, amelyek eredetileg állítólag a Tisza párt Tisza Világ nevű alkalmazásából kerültek ki.

Azt is hozzátette, hogy feljelentést tesz:

Személyes adatokkal visszaélni pedig büntetőjogi kategória. Az adataimat jogosulatlanul kezelő sajtóorgánum(ok) ellen a szükséges jogi lépéseket megtesszük.

