A nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálódnak a tiszás adatszivárgás ügyében

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a nemzetbiztonsági szolgálatokkal és azok részeként a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézettel együttműködve vizsgálódik a Tisza Párt adatszivárgási ügyével kapcsolatban – közölte kedden a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK).

A KTK szerint súlyos adatvédelmi incidensről van szó, és megismételték azt a kormányzati szereplők által már többször elismételt álláspontot, miszerint „az ügyben külföldi érintettség is valószínűsíthető, az elsődleges információk alapján nem kizárt, hogy a kiszivárgott szenzitív adatok egy külföldi, háborús ország birtokába kerülhettek. Ezeket az adatokat a magyar közvélemény befolyásolására, külföldről, egy háborús ország titkosszolgálati szervei felhasználhatják”. A KTK ugyanakkor tartózkodott attól, hogy konkrétan megnevezze Ukrajnát.

Mi ez az adatszivárgási ügy?

A kormányközeli Magyar Nemzet közölt egy cikket vasárnap este, amelyben azt írták: „Hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a kétszázezres lista”.

Magyar Péter, a párt elnöke erre korábban azt reagálta, hogy a Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, „akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”. A pártelnök hétfőn délelőtt aztán egy videóban beszélt arról, hogy a párt informatikai rendszerei hónapok óta támadás alatt állnak. Ezek legnagyobb részét vissza tudták verni annak ellenére, hogy a biztonsági szakembereik „olyan nemzetközi hálózatokkal állnak szemben, amelyek érdekeltek az Orbán-kormány hatalomban tartásában”, továbbá azt is írta, hogy a támadás részei az „orosz és kínai trollfarmokkal felturbózott vérszegény digitális harcosok is”.

Magyar elszámoltatást ígér

Magyar Péter hétfőn arról beszélt, hogy a Tisza-alkalmazást most újabb rosszindulatú támadás érte, amelynek célja a félelemkeltés és a jelöltállítás ellehetetlenítése volt. A pártelnök hangsúlyozta: nem adatvédelmi szivárgásról, hanem tudatos támadásról van szó, amely mögött törvénytelen politikai befolyásolási szándék állhat. A pártelnök elnézést kért a felhasználóktól, és ígéretet tett arra, hogy a rendszerváltás után az ügy felelősei elszámoltatásra kerülnek. Hozzátette: a jelöltállítási folyamatot folytatják, és arra biztatta a támogatókat, hogy ne engedjenek a félelemkeltésnek.

A politikus hétfőn az ATV-n azt valószínűsítette, hogy a Tisza Világ applikációt orosz hackerek támadhatták meg és a cél a félelemkeltés, valamint a jelöltállítás ellehetetlenítése volt. Szerinte a kormány a botrányt politikai eszközként használja, miután Orbán Viktor szembesült azzal, hogy a Tisza Párt 10–11 százalékkal vezet a Fidesz előtt, de úgy látja, hogy a támadás megerősítette a Tisza támogatottságát.