Magyar Péter: Az orosz szolgálatok támadják a Tisza applikációját, hogy hatalomban tartsák Orbánt

Eddig is tudtuk, hogy az oroszok nemcsak a spájzban vannak, hanem már jelen vannak a nappalinkban, vagy épp a Külügyminisztérium szerverein és a Karmelita füstös szobáiban is

– írta Facebookján Magyar Péter. A Tisza elnöke szerint a Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, „akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”.

Hogy miért teszik ezt? Mert egy céljuk van: a magyarok többségi akaratával szemben hatalomban tartani az ő érdekeiket kiszolgáló legfontosabb uniós szövetségesüket, Orbán Viktort

– közölte az ellenzéki politikus, aki szerint a párt informatikai biztonsággal foglalkozó szakemberei minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy megvédjék a feliratkozók személyes adatait.

Ezt kellene tennie a magyar nemzetbiztonságnak is, de rájuk nem számíthatunk. A Tiszának nem állnak rendelkezésére olyan eszközök, mint a szolgálatoknak, így a verseny nyilvánvalóan egyenlőtlen

– írta Magyar. A pártelnök hétfőn reggel részletes tájékoztatást ad a Tisza Világ elleni újabb támadásról, és ismerteti a vezetőség azon döntéseit, amelyeket a felhasználók, valamint a jelöltek kiválasztási folyamatának biztonsága és a választási győzelem érdekében a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltünkről való döntés kapcsán meghoztak.

Magyar szerint Orbán Viktornak ezen a héten adtak először egy olyan nagymintás közvélemény-kutatást, amely 10 százalékos Tisza előnyt mutatott, ezért a „leköszönő miniszterelnök” ez alapján tisztában van vele, hogy a választást tiszta versenyben képtelen lenne megnyerni.