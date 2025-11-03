Magyar Péter: Hol volt Orbán Viktor, amikor az orosz hekkerek bejártak a külügyminisztériumba? 

Magyar Péter volt a hétfő esti Egyenes beszéd vendége az ATV-n, a Tisza Párt elnöke a párt applikációjával kapcsolatos adatszivárgási botrányról beszélt a műsorban, illetve arról, hogy a történtek mennyiben befolyásolják majd a tiszás jelöltek kiválasztási folyamatát, amit az eredeti elképzelések szerint a Tisza Világ applikáción keresztül bonyolítottak volna le.

A beszélgetés annak említésével kezdődött, hogy Orbán Viktor azonnali vizsgálatot rendelt el az adatszivárgással kapcsolatban. A kérdésre, hogy a Tisza Párt együttműködik-e a hatóságokkal, ha megkeresik őket a vizsgálat során, Magyar Péter azt mondta, egyelőre senki nem kereste őket, de eddig minden ízben együttműködek a hatóságokkal, dacára annak, hogy „egy fikarcnyit sem bíznak az Orbán-féle bábhatóságok függetlenségében”. Itt tette hozzá, ha kormányváltás lesz, ahogy más ügyekben, úgy ebben az ügyben is mindenkinek szembe kell néznie majd a törvény szigorával.

Magyar szerint a mintázatok alapján valószínűleg orosz szolgálták támadták a Tisza Párt szervereit, és emlékeztetett arra, hogy az utóbbi években a sajtó több olyan esetet is feltárt, amikor feltörték a kormányzati szervereket, külön hangsúlyozva azt az esetet, amikor a külügyminisztérium szervereit orosz hekkerek törték fel, amit a tárca részéről sem tagadtak.

Hol volt ő [Orbán Viktor], amikor az orosz hekkerek bejártak a külügyminisztériumba?

– tette fel ezen a ponton a kérdést a Tisza Párt elnöke.

Ezután szóba került, hogy amikor megjelentek a hírek, hogy a Tisza Párt applikációját ukránok fejlesztették, akkor a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal megkereste a Tiszát ez ügyben, de a párt nem válaszolt. Magyar azt mondta, „bohócoknak nem válaszolnak”, majd azt az ellentmondást kezdte boncolgatni, hogy a kormány részéről előbb azt állították, hogy az applikációjukat ukránok fejlesztették, most pedig azt állítják, hogy ukránok törték fel.

Magyar szerint a támadásnak több célja volt: egyrészt az, hogy az ország problémáiról eltereljék a figyelmet, másrészt azért, hogy megfélemlítsék az embereket és leállítsák a Tisza jelöltállítási folyamatát. Magyar szerint azonban nem ért célt a támadás, mert a Tisza applikációjának a mai napon több ezer új felhasználója lett. A jelöltállítással kapcsolatban emlékeztetett, hogy nem tolták el a határidőt, a jelölteket megnevezésének november 30-i dátumán nem változtatnak a botrány ellenére sem.

A Fidesznek még valószínűleg akkor sem lesznek jelöltjei, hiszen jelenleg marakodnak a koncon

– tette hozzá.

Magyar Péter szerint azért is most pattant ki ez a botrány, mert Orbán Viktor most először, a múlt héten szembesült azzal, hogy 10-11 százalékkal vezet a Tisza a Fidesz előtt. Magyar szerint belsős információik vannak arról, hogy Lázár János jött rá, nem a valós közvélemény-kutatási adatokat közölték eddig a miniszterelnökkel, erre elvégeztek egy mérést 5000 fős mintán, ebből pedig egy 10-11 százalékos Tisza-előny rajzolódott ki. „Orbán pedig szembesült vele, hogy fair körülmények között nem fogja tudni megnyerni ezt a választást” – tette hozzá Magyar.

Magyar aztán megismételte, hogy a kiválasztási folyamatot nem az applikáción, hanem a nemzethangja.hu-n fogják lebonyolítani, de ha valamilyen külső befolyásolást tapasztalnak, ha időlegesen is, de leállítják majd a voksolást.

Teljesen kontraproduktív, amit csinálnak, ennyi támogató üzenetet talán utoljára Mencezer Tamás gusztustalan kocsmai balhézása után kaptunk, mint ma

– utalt arra, hogy a Tisza támogatottsága szerinte megszenvedheti-e ezt a botrányt.

Kapott kérdést Magyar arról is, hogy a Tisza jelöltjei fognak-e vitatkozni a többi ellenzéki képviselővel. Magyar leszögezte, „demokráciaszínházat” nem fognak játszani, a Tisza jelöltjei így a Fidesz jelöltjei fognak vitatkozni – de előbb garanciát kérnek arra, hogy Orbán Viktor kiáll élőben vitázni Magyarral.

A kormányoldal szerint 200 ezer ember adata szivárgott ki

Vasárnap este a kormányközeli Magyar Nemzet írt arról elsőként, hogy Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából kiszivárgott egy 200 ezer nevet és „hozzá tartozó megannyi más információt tartalmazó” lista az internetre. Orbán Viktor ma már arról posztolt, hogy a nemzetbiztonsági ügyekért felelős minisztereivel kielemezték az adatbázist, és arra a megállapításra jutottak, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. A miniszterelnök szerint az ügy összességében felveti a nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ezért azonnali vizsgálatot rendelt el.

Magyar Péter úgy kommentálta a történteket, hogy a Tisza Párt informatikai rendszerei hónapok óta támadás alatt állnak, a párt elnök szerint a támadások mögött mások mellett az orosz szolgálatok állnak. A Tisza Párt elnöke szerint nem adatszivárgás történt tehát, hanem támadás, amit komolyan vesznek. Magyar szerint a támadás célja egyértelműen az volt, hogy megfélemlítsék a felhasználókat, és elképzelhetőnek tartja, hogy vannak, akik tényleg megijedtek az adatszivárgás hírétől. Emiatt elnézést is kért tőlük. Az Orbán által elrendelt vizsgálat hírére viszont úgy reagált: a viccnek is van határa.