Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 11. 04. 07:00
2025. november 4., kedd

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Tárnokig járnak munkanapokon a martonvásári S30-as és S36-os vonatok november 7-ig

BKK

  • A 3-as villamos terelve, a Mexikói út M és a Határ út M között közlekedik, nem érinti a Gubacsi út / Határ út és a Nagykőrösi út / Határ út közötti megállókat. Pótlóbusz közlekedik a Gubacsi út / Határ út és a Határ út M között.
  • H6-os HÉV Ráckeve és Tököl között november 21-ig nem közlekedik, a kimaradt szakaszon H6-os és H6E pótlóbusszal utazhatnak.

 

Mai időjárás:

 

Névnap:

  • Károly

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 386,98
  • USD 336,07
  • CHF 416,34
  • GBP 441,13

 

