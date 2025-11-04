Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. november 4., kedd
- Magyar Péter: Talán néhányan most megijedtetek. Ez volt a céljuk. Elnézést kérek ezért. A pártelnök levelet küldött a Tisza Világ applikáció felhasználóinak.
- Bemutatjuk azt az osztrák családot, amely Magyar Péter szerint „kitartja” Lázár Jánost.
- Lex Strabag: Vitézy viccnek tartotta, Lázár mégis benyújtotta. A törvénymódosítás a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokra is érvényes lenne.
- Magyar Péter: Hol volt Orbán Viktor, amikor az orosz hekkerek bejártak a külügyminisztériumba?
- Donáth Anna szerint politikai okból melegítették fel az ügyüket, ezért emeltek most vádat ellene és Iványi Gábor lelkész, valamint több más ismert ellenzéki politikus ellen.
- Charlie Kirk özvegye elmondta, hogyan beszél gyerekeiknek apjuk haláláról.
- Őrizetbe vettek két férfit Detroitban, akik melegbárok ellen terveztek fegyveres támadást, és az Iszlám Állam inspirálta őket.
- Két kislány is kiesett az óriáskerékből a hétvégi szüreti mulatságban Louisianában.
- Pásztor Erzsi: Tiszta erőből elestem, arccal előre, borzalmasan összetörtem magam.
- Tárnokig járnak munkanapokon a martonvásári S30-as és S36-os vonatok november 7-ig
- A 3-as villamos terelve, a Mexikói út M és a Határ út M között közlekedik, nem érinti a Gubacsi út / Határ út és a Nagykőrösi út / Határ út közötti megállókat. Pótlóbusz közlekedik a Gubacsi út / Határ út és a Határ út M között.
- A H6-os HÉV Ráckeve és Tököl között november 21-ig nem közlekedik, a kimaradt szakaszon H6-os és H6E pótlóbusszal utazhatnak.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 16 fok között várható.
- Késő este 2, 9 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
- Károly
- EUR 386,98
- USD 336,07
- CHF 416,34
- GBP 441,13
