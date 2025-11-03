Charlie Kirk özvegye elmondta, hogyan beszél gyerekeiknek apjuk haláláról

A keresztény nézeteit széles körű közösség előtt terjesztő Charlie Kirkre szeptember 10-én lőttek rá a Utah Valley Egyetem kampuszán, nem sokkal később belehalt sérüléseibe. Az elkövető után hajtóvadászat indult, a gyilkossággal vádolt a 22 éves Tyler Robinsont két nappal később fogták el, halálbüntetést kértek rá. Aznap, amikor Kirk 32 éves lett volna, Donald Trump az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését adományozta posztumusz az influenszernek.

Özvegye, Erika Kirk először adott tévéinterjút férje halála óta, most a FOX Newsnak beszélt.

A 3 éves lányom továbbra is kérdezősködik, de nagyon aranyos. Azt mondom neki mindig: »Ha valaha is beszélni akarsz apával, csak nézz fel az égre, és kezdj el beszélni hozzá – hallani fog téged.«

Van egy 17 hónapos fiuk is, neki pedig azt mondja: Kirk „üzleti úton van Jézussal”.

A lányának ugyanakkor néha hosszabban is kell beszélnie Kirk haláláról:

Azt mondtam neki, hogy apa a mennyben van, pedig azt kérdezte: »Szerinted elmehetek valamikor?« Úgy feleltem: »Kicsim, mindannyian elmegyünk egyszer.«”

Az interjúban Erika Kirköt arról is kérdezték, mit gondol arról, hogy az elkövető védőcsapata zárt körű tárgyalást akar, kamerák nélkül, írja az US Weekly.