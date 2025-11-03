Őrizetbe vettek két férfit Detroitban, akik melegbárok ellen terveztek fegyveres támadást, és az Iszlám Állam inspirálta őket

Terrorcselekmény kitervelése miatt eljárás indult Michigan államban két férfi ellen, akik a hatóságok szerint nagy tűzerejű fegyverek beszerzése után fegyveres támadásra készültek Detroit külvárosában, és melegbárokat szemeltek ki lehetséges célpontokként – közölte hétfőn az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI).

A vádemelési javaslat szerint Momed Alit és Majed Mahmoudot az Iszlám Állam szélsőséges ideológiája inspirálta a támadás elkövetésére. Az illetékes szövetségi bíróságon bemutatott, 72 oldalas iratban egy kiskorút is megemlítenek, aki a gyanú szerint aktívan részt vett a merénylet megtervezésében.

A fiatal férfiakat az FBI ügynökei hetekig megfigyelés alatt tartották, és titkosított online beszélgetéseikhez is hozzáfértek. Üzenetváltásaikban többször említették a „pumpkin” szót, ami a nyomozók szerint egy Halloween idejére tervezett támadás kódneve lehetett. A hatóságok szerint Ali és Mahmoud fegyverek beszerzésével és birtoklásával vádolhatók terrorcselekmény előkészítése céljával. A hatóságok közlése szerint Mahmoud nemrég több mint 1600 darab, AR-15 típusú félautomata gépfegyverhez használható lőszert vásárolt, és társával rendszeresen gyakorolt lőtereken.

A két férfit pénteken vették őrizetbe, és hétfő délután álltak először bíróság elé. Mahmoud védőügyvédje nem kívánt nyilatkozni, Ali ügyvédje ellenben kijelentette, hogy a vádak hisztérián és félelemkeltésen alapulnak.