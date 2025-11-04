donáth annaiványi gáborvádemelés
Donáth Anna: Csak arra tudok gondolni, hogy hirtelen kellett valami ellenzéki figyelemelterelés

Szajki Bálint / 24.hu
admin Vaskor Máté
2025. 11. 04. 06:46
Szajki Bálint / 24.hu

Donáth Anna szerint politikai okból melegítették fel az ügyüket, ezért emeltek most vádat ellene és Iványi Gábor lelkész, valamint több más ismert ellenzéki politikus ellen.

A Momentum volt elnöke a Népszavának arról beszélt, amikor körülbelül másfél éve rabosították őket, olyan gyorsan történtek a dolgok, hogy mindenki azt mondta, 1-2 héten belül sor kerül erre. Ehhez képest másfél év eltelt.

Csak arra tudok gondolni, hogy hirtelen kellett valami ellenzéki figyelemelterelés. Nyilvánvalóan az ellenzéki szavazók szívét és lelkét bántja, ha ezt az ügyet felmelegítik. Az biztos, hogy jobban szeretnék, ha erről szólna a sajtó, mintsem a Szőlő utcáról, vagy gyermekvédelemről

– nyilatkozott.

Donáth szerint azért is mindent megtesz a kormány, hogy „valahogyan sikerüljön Magyar Pétert is összemosni az úgymond régi ellenzékkel, és reagáltassák mindenféle dologra. De azt gondolom, hogy ez az ügy pont azt mutatja, hogy itt nincs régi és új ellenzék, hanem kiáll a morális oldalon, és az elesettek mellett. Aki Iványi Gábort börtönbe akarja küldeni, az jó ember nem lehet.”

Nem készül arra, hogy börtönbe zárják, mert szerinte teljesen megalapozatlan az egész vádemelés. Visszanézték az „úgynevezett bizonyítékokat”, és azok alapján sem követtek el bűncselekményt szerinte.

Kérdésre válaszolva közölte, négy soros tájékoztatást küldött az ügyészség a vádemelésről, ebben nem szerepel az, hogy pontosan mit kértek rájuk. Szél Bernadettel beszélt, ő ugyanezt a négy sort kapta.

A kért tételeket szerintem egyikünk sem tudja még pontosan, én addig a pontig nem aggódom, amíg komolyan fel nem merülhet a börtönbüntetés. Ugyanis számomra egyetlen egy határ van, ha a fiamtól el akarnak szakítani fizikailag. De szerintem a közelében nem vagyunk ennek, ha jól értem a legrosszabb, ami történhet az a felfüggesztett börtönbüntetés

– fogalmazott.

Iványi Gábor szerint a vádemelés öngól volt a hatalom részéről.

