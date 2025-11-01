napi szummahírösszefoglaló
A nap legfontosabb hírei – 2025.11.01.

Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 11. 01. 21:12
Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

Drogügyi kormánybiztos T. Dannyről: „Zenéiből áradnak a kábítószeres utalások”
Öt tűzoltó ült a baleseti helyszínre száguldó, Piteştinél felboruló szerkocsiban
Szekérrel ütközött egy autó a romániai Alsószőcön, egy csecsemő meghalt, több gyerek is a sérültek között
Egyetlen deka fű okozta az „ötezer adagos” budapesti díler vesztét
Reagált a külügyminisztérium a szerb határőrök intézkedésére
