Reagált a külügyminisztérium a szerb határőrök intézkedésére

Nenad MIHAJLOVIC / AFP
Megemlékezés Újvidéken az egy évvel ezelőtt történt vasúti tragédiára 2025. november 1-jén. A katasztrófában 16-an vesztették életüket.
admin Török László
2025. 11. 01. 17:00
„Sem a szabadkai főkonzulátusunkra, sem a belgrádi nagykövetségünkre, illetve a Külügyminisztériumhoz sem érkezett semmilyen panaszbejelentés magyar állampolgárok részéről. A szerb hatóságok szintén nem tettek bejelentést az irányunkba.

Amennyiben bejelentés érkezik bármely fél részéről, természetesen megtesszük a szükséges lépéseket

– közölte érdeklődésünkre Paczolay Máté külügyi szóvivő.

A tárcát annak kapcsán kerestük meg, hogy magyar diákokat tartóztattak fel és fordítottak vissza a szerb határőrök tegnap délután és ma hajnalban. A fiatalok azért indultak útnak, hogy csatlakozzanak a szerb egyetemistákhoz, akik az éppen egy éve történt újvidéki vonatkatasztrófa miatt szerveztek felvonulást, csendes megemlékezést a vajdasági városba.

Érdeklődésünkre Horváth Anna, a szolidaritási akciót szervező Hallgatói Szakszervezet (Hasz) tagja elmondta, hogy a szerb határőrök indoklás nélkül, iszonyú hosszú tortúra után sem engedtek be őket az országba, különböző eszközöket, például a magyar csapat biztosítására szolgáló walkie talkiekat, valamint matricákat és kitűzőket vettek el tőlük, indoklás nelkül. Hozzátette,

kaptunk egy dokumentumot mindannyian arról, hogy nemzetbiztonsági fenyegetést jelentünk a szerb államra.

Elmondta azt is, hogy a határon három órán át várakoztatták őket, két lányt, aki egy autóban utaztak volna ki, fehérneműre vetkőztették.
Az egyik busz utazóinak az összes telefonszámát felírták a határon, arra hivatkozva, hogy így átengedik őket”.

Az elmúlt hónapok egyetemi blokádjaiban részt vevő diákok bejelentése szerint ma Szerbia történetének legnagyobb megemlékező találkozóját tartják. A 16 áldozatot követelő tragédia egy éve tartó társadalmi-politikai válsághoz vezetett.

