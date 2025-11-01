alapkamatbázishatás - podcasthold alapkezelőinfláció
Gazdaság bázishatás - podcast

Szabó Balázs: A kormány és a jegybank is veszíthet ezen a vitán

24.hu
admin Baka F. Zoltán
2025. 11. 01. 14:58
24.hu
A külföldi befektetőknek érdekes az alapkamat szintje, az a forint szempontjából fontos, a hitelpiacot az állami ösztönzők mozgatják. Vitázni azonban nem a nyilvánosság előtt kell a kamatról. Szabó Balázs, a Hold Alapkezelő vezérigazgatója volt a Bázishatás vendége.

Irracionális, hogy ezt a vitát a nyilvánosság előtt folytatják le – így reagált a teljes egészében a 24 Extra Csúcs-előfizetői számára hozzáférhető Bázishatás második részének vendége, Szabó Balázs arra, hogy fél év tűzszünet után a kormány ismét nyilvánosan támadja a Magyar Nemzeti Bankot az alapkamat szintje miatt.

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is kifejtette kritikus véleményét nemrég a bő egy éve változatlan, 6,5 százalékos alapkamatról. A Hold Alapkezelő vezérigazgatója mindazonáltal nem tulajdonít nagy jelentőséget az alapkamatnak, mivel mind a lakosság, mind a vállalkozók egy értékhatárig jóval kedvezőbb, 3 százalékos fix kamat mellett jutnak hitelhez az állam jóvoltából.

Az alapkamat szintje ezért inkább a forint árfolyama szempontjából fontos, vagyis a külföldi befektetők forint iránti érdeklődésének fenntartása a cél. Ezzel a kamatszinttel, illetve egyes térségi országokénál nem rosszabb egyensúlyi mutatókkal a forint vonzó befektetési eszköz, amely jó prémiumot kínál.

Kurali Zoltán MNB-alelnök a 24.hu Della podcastjában korábban arról beszélt, hogyha figyelembe vesszük az árrésstop miatt ki nem mutatott 1,5 százalékos plusz inflációt, akkor reálhozamban már ugyanott vagyunk, mint a régiós államok. Az árrésstop a Bázishatásban is szóba került, Szabó Balázs szerint a választásokig hatályban marad az intézkedés, tehát a kormány terveivel ellentétben nem fogják azt novemberben kivezetni.

A választási versenyben bevetett egyéb szimpátiagyűjtő eszközök miatt pedig azt sem zárja ki, hogy jövő tavaszra nem tud olyan szintre csökkenni az infláció, amely lehetővé tenné az alapkamat csökkentését. A jegybanknak pedig lesz dolga a lakosság inflációs várakozásainak mérséklésével.

Magyarország versenyképességét érdemben befolyásolják az ágazatokat sújtó kormányzati beavatkozások. Úgy a kiskereskedelemben, mint az építőiparban visszafogja a teljesítményt ez a politika.

A multikat nem lehet veszteséges működésre kényszeríteni, mert akkor elhagyják ezt a piacot

– mondja Szabó Balázs, aki szerint eközben Lengyelországban direkt beavatkozások nélkül is sikerült egy erős hazai bázisú gazdaságot létrehozni, olyat, ami a magyar kormány vágyálmaiban is él.

Az állam és a privát szféra összefonódása egészségtelenül nagyfokú Magyarországon, nagyobb, mint más európai uniós országban – érvel amellett, hogy miért nem jár jó úton az Orbán-kormány gazdaságpolitikája.

Amiről még szó volt a műsorban:

  • hova menekítik a vagyonukat a gazdag magyarok,
  • reális-e a kisbefektetők hozamelvárása,
  • mikor érdemes beszállni a részvénypiacba,
  • illetve mi kell Európa észhez térítéséhez.
Kapcsolódó
Szabó Balázs: Kell egy pofon Európának
Ami lehet a háború eszkalálódása, vagy egy járvány, de kijózanítóan hat, hogy a közösség észhez térjen. Itt a Bázishatás második része.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Két lányt fehérneműre vetkőztettek a szerb határőrök, akik nem engedték be az újvidéki tragédia évfordulójára érkező magyar diákokat az országba
Hármas karambol az M3-ason, a menetidő egy órával is hosszabb lehet
Szekérrel ütközött egy autó a romániai Alsószőcön, egy csecsemő meghalt, több gyerek is a sérültek között
Véletlenül egy szigeten felejtették a luxushajó idős utasát, másnapra meghalt
Két lányt fehérneműre vetkőztettek a szerb határőrök, akik nem engedték be az újvidéki tragédia évfordulójára érkező magyar diákokat az országba
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik