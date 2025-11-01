Szabó Balázs: A kormány és a jegybank is veszíthet ezen a vitán

Irracionális, hogy ezt a vitát a nyilvánosság előtt folytatják le – így reagált a teljes egészében a 24 Extra Csúcs-előfizetői számára hozzáférhető Bázishatás második részének vendége, Szabó Balázs arra, hogy fél év tűzszünet után a kormány ismét nyilvánosan támadja a Magyar Nemzeti Bankot az alapkamat szintje miatt.

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is kifejtette kritikus véleményét nemrég a bő egy éve változatlan, 6,5 százalékos alapkamatról. A Hold Alapkezelő vezérigazgatója mindazonáltal nem tulajdonít nagy jelentőséget az alapkamatnak, mivel mind a lakosság, mind a vállalkozók egy értékhatárig jóval kedvezőbb, 3 százalékos fix kamat mellett jutnak hitelhez az állam jóvoltából.

Az alapkamat szintje ezért inkább a forint árfolyama szempontjából fontos, vagyis a külföldi befektetők forint iránti érdeklődésének fenntartása a cél. Ezzel a kamatszinttel, illetve egyes térségi országokénál nem rosszabb egyensúlyi mutatókkal a forint vonzó befektetési eszköz, amely jó prémiumot kínál.

Kurali Zoltán MNB-alelnök a 24.hu Della podcastjában korábban arról beszélt, hogyha figyelembe vesszük az árrésstop miatt ki nem mutatott 1,5 százalékos plusz inflációt, akkor reálhozamban már ugyanott vagyunk, mint a régiós államok. Az árrésstop a Bázishatásban is szóba került, Szabó Balázs szerint a választásokig hatályban marad az intézkedés, tehát a kormány terveivel ellentétben nem fogják azt novemberben kivezetni.

A választási versenyben bevetett egyéb szimpátiagyűjtő eszközök miatt pedig azt sem zárja ki, hogy jövő tavaszra nem tud olyan szintre csökkenni az infláció, amely lehetővé tenné az alapkamat csökkentését. A jegybanknak pedig lesz dolga a lakosság inflációs várakozásainak mérséklésével.

Magyarország versenyképességét érdemben befolyásolják az ágazatokat sújtó kormányzati beavatkozások. Úgy a kiskereskedelemben, mint az építőiparban visszafogja a teljesítményt ez a politika.

A multikat nem lehet veszteséges működésre kényszeríteni, mert akkor elhagyják ezt a piacot

– mondja Szabó Balázs, aki szerint eközben Lengyelországban direkt beavatkozások nélkül is sikerült egy erős hazai bázisú gazdaságot létrehozni, olyat, ami a magyar kormány vágyálmaiban is él.

Az állam és a privát szféra összefonódása egészségtelenül nagyfokú Magyarországon, nagyobb, mint más európai uniós országban – érvel amellett, hogy miért nem jár jó úton az Orbán-kormány gazdaságpolitikája.

Amiről még szó volt a műsorban:

hova menekítik a vagyonukat a gazdag magyarok,

reális-e a kisbefektetők hozamelvárása,

mikor érdemes beszállni a részvénypiacba,

illetve mi kell Európa észhez térítéséhez.