Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

2025. november 1-jén, tehát az idei év 44. hetében ezek az ötöslottó nyerőszámai:
- 11
- 20
- 29
- 42
- 55
Telitalálatos szelvény nem volt, a 46. héten már kereken 1 milliárd forintért lehet játszani.
2 találatos: 2 640 Ft
3 találatos: 18 725 Ft
4 találatos: 2 135 390 Ft
Jokerszám: 848374
Telitalálatos szelvény nem volt, így a jövő héten 100 millió forint lesz a főnyeremény a Jokeren.
További nyeremények:
2 találatos: 4 009 db, 2 500 Ft
3 találatos: 380 db, 25 000 Ft
4 találatos: 35 db, 250 000 Ft
5 találatos: 9 db, 2 500 000 Ft