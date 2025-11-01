Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

2025. november 1-jén, tehát az idei év 44. hetében ezek az ötöslottó nyerőszámai:

11

20

29

42

55

Telitalálatos szelvény nem volt, a 46. héten már kereken 1 milliárd forintért lehet játszani.

2 találatos: 2 640 Ft

3 találatos: 18 725 Ft

4 találatos: 2 135 390 Ft

Jokerszám: 848374

Telitalálatos szelvény nem volt, így a jövő héten 100 millió forint lesz a főnyeremény a Jokeren.

További nyeremények:

2 találatos: 4 009 db, 2 500 Ft

3 találatos: 380 db, 25 000 Ft

4 találatos: 35 db, 250 000 Ft

5 találatos: 9 db, 2 500 000 Ft