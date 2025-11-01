lottónyerőszámokötöslottó
Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

2025. 11. 01. 19:34
Nem volt telitalálatos szelvény.

2025. november 1-jén, tehát az idei év 44. hetében ezek az ötöslottó nyerőszámai:

  • 11
  • 20
  • 29
  • 42
  • 55

Telitalálatos szelvény nem volt, a 46. héten már kereken 1 milliárd forintért lehet játszani.

2 találatos: 2 640 Ft
3 találatos: 18 725 Ft
4 találatos: 2 135 390 Ft

Jokerszám: 848374

Telitalálatos szelvény nem volt, így a jövő héten 100 millió forint lesz a főnyeremény a Jokeren.

További nyeremények:

2 találatos: 4 009 db, 2 500 Ft
3 találatos: 380 db, 25 000 Ft
4 találatos: 35 db, 250 000 Ft
5 találatos: 9 db, 2 500 000 Ft

