Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. október 29., szerda
- A Nemzeti Mentál Pajzsnál tér vissza Varga Judit. A volt igazságügyi miniszter lesz a program gyermekjogi védnöke.
- Navracsics: Ne a babára, hanem a labdára menjünk. Szerinte túl sok a személyeskedés.
- Szijjártó új nagyköveteket küld ki, Hanoiba a Konnektivitás Barátai Alapítvány alapítója érkezik.
- Kövér László és Sulyok Tamás részvétét fejezte ki a Kenyában elhunyt magyarok családjának.
- Telex: karácsonytól hónapokig Bubi nélkül maradhat Budapest.
- Felfüggesztett börtönbüntetést kért az ügyészség Macron feleségének zaklatóira.
- Már új családjánál aludhat a hároméves kisfiú, aki születése óta egy pécsi kórház rácsos ágyában élt.
- Meghalt Komjáthy György zenei szerkesztő. Halálát rövid lefolyású, súlyos betegség okozta.
- Szerdán várhatóan a délelőtti órákig a pécsi fővonalon 20-50 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani.
- Szerdától a csütörtöki üzemzárásig a 250B autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Savoyai Jenő tér megállót Kelenföld vasútállomás M felé.
- Szerdától a csütörtöki üzemzárásig a 251-es, a 251A és a 251E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Savoyai Jenő tér és a Savoyai Jenő tér (Törley tér) megállót Kelenföld vasútállomás M felé.
- Északkeleten csökken a felhőzet, általában napos, száraz idő várható.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.
- Késő este 9, 15 fok valószínű.
- Nárcisz
- EUR 388,45
- USD 333,23
- CHF 419,95
- GBP 443,8
