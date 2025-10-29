reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Belföld

Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 10. 29. 06:58
2025. október 29., szerda

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Szerdán várhatóan a délelőtti órákig a pécsi fővonalon 20-50 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani.

BKK

  • Szerdától a csütörtöki üzemzárásig a 250B autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Savoyai Jenő tér megállót Kelenföld vasútállomás M felé.
  • Szerdától a csütörtöki üzemzárásig a 251-es, a 251A és a 251E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Savoyai Jenő tér és a Savoyai Jenő tér (Törley tér) megállót Kelenföld vasútállomás M felé.

 

Mai időjárás:

  • Északkeleten csökken a felhőzet, általában napos, száraz idő várható.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.
  • Késő este 9, 15 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Nárcisz

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 388,45
  • USD 333,23
  • CHF 419,95
  • GBP 443,8

 

Így árusították ki a Hegyvidék ékköveit a Pokorni-korszakban, milliárdokban mérhető az ingatlanok olcsósítása
Feltérképeztük Pokorni Zoltán utolsó polgármesteri ciklusának furcsa ingatlanprivatizációs eseteit.

