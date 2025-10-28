kövér lászlókenyarepülőgépbalesetsulyok tamás
Kövér László és Sulyok Tamás részvétüket fejezték ki a Kenyában elhunyt magyarok családjának

2025. 10. 28. 20:33
Mélyen megrendített a nyolc magyar halálos áldozatot követelő tragikus kenyai repülőgép-szerencsétlenség híre – fejezte ki részvétét az Országgyűlés elnöke kedden.

Kövér László az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: „a magam és az Országgyűlés nevében őszinte együttérzésemet és részvétemet kívánom kifejezni az elhunytak családtagjainak és minden gyászoló hozzátartozónak”.

Részvétét fejezte ki Sulyok Tamás köztársasági elnök is.

Mély megrendüléssel értesültem a kenyai repülőgép-balesetről. A tragédiában elhunytakért imádkozom, családjuk számára pedig együttérzésemet fejezem ki, a történtek feldolgozásához szívből kívánok számukra erőt.

– írta a Facebookon.

