Telex: karácsonytól hónapokig Bubi nélkül maradhat Budapest

Ivándi-Szabó Balázs
admin Mázsár Tamás
2025. 10. 29. 06:40
Ivándi-Szabó Balázs

Gond van a budapesti Bubi bérbringarendszer megújításával, miután az eddigi szolgáltatóval kötött szerződés december 23-án lejár, az új szereplő kiválasztására indult közbeszerzési eljárás pedig megcsúszott – írja a Telex. A lap cikke szerint ezért karácsonytól hónapokig Bubi nélkül maradhat Budapest.

A BKK a Telexnek azt írta, a Bubi közösségi kerékpáros rendszer harmadik generációjának megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás jelenleg is folyamatban van. Hozzátették: a jövőbeli szolgáltatóval való szerződéskötéshez a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges. Az új flotta indulásának pontos időpontja és az ütemezés a szerződés aláírásának időpontjától függ. A Bubi 3.0 beharangozásakor Walter Katalin, a BKK akkori vezérigazgatója abból indult ki, hogy ha minden jól megy augusztus végén, szeptember elején szerződni tudnak, így reményeik szerint 2026 első negyedévében indulhat az új rendszer. Ez alapján már most két hónapos csúszásban van a tender.

A várható több hónapos (vagy hosszabb) Bubi-hiányt csak úgy lehetne áthidalni, ha a BKK valahogy meghosszabbítaná a szerződést a szolgáltatókkal. A BKK meg is kezdte az esetleges hosszabbításról szóló egyeztetéseket, hogy az átállás az új rendszerre a lehető legrövidebb szolgáltatásmentes időszakkal valósuljon meg. Csakhogy a Telex információi szerint a jelenlegi szolgáltatóval nem éppen a legjobb a viszonya a BKK-nak, ezért a hosszabbítás minimum kétséges.

