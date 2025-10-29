Szijjártó Péter javaslatára két új nagykövetjelöltet hallgatott meg és hagyott jóvá a parlament külügyi bizottsága. A hanoi vietnámi magyar nagykövetségen Várfi Péter, a párizsi OECD/UNESCO-képviseleten Nikoletti Antal veszi át a vezetést, írja a hvg.hu.

Nemrég ürült meg a párizsi OECD nagykövetség vezetői széke, amely az UNESCO-val való kapcsolattartásért is felelős, miután Sulyok Tamás az érdemei elismerése mellett felmentette a posztra tavaly áprilisban kinevezett Havasi Lászlót.

Nikoletti Antal közgazdász, aki 2010-2014 és 2016-2018 között két alkalommal is helyettes államtitkár volt. Korábban dolgozott az Eximbank igazgatójaként, a Budapest Airport második embereként, az OTP oroszországi leányának vezérigazgató-helyetteseként, a bécsi székhelyű Raiffeisen egyik vezetőjeként is, illetve az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgatótanácsának tagja.

Baloghdi Tibor 2022 óta vezette a hanoi nagykövetséget, a helyére érkező Várfi Péter a dél-kínai Kanton magyar főkonzuljaként szolgált. Az új vietnámi nagykövet korábban az indonéziai magyar nagykövetség külgazdasági attaséjaként, később a misszió második embereként dolgozott. Emellett alapítója a július 30-án bejegyzett Konnektivitás Barátai Alapítványnak, a szervezet indulóvagyonát is ő biztosította. A lap szerint az alapítvány az Orbán-kormánynak a konnektivitás elméletére alapuló keleti-nyitás stratégiáját hivatott segíteni.