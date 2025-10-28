Navracsics: Ne a babára, hanem a labdára menjünk

Ne a babára, hanem a labdára menjünk

– mondta Navracics Tibor az ATV Egyenes Beszéd című műsorában kedden. Ezzel arra célzott, hogy a személyeskedés helyett az együttműködésre kell fókuszálni.

Túl sok energiát pazarolunk a személyes megsemmisítésekre

– tette hozzá, és elmondta, hogy neki az összes ellenzéki polgármesterrel működő kapcsolata van. Erről egyébként azt is elmondta, hogy Budapest a megtermelt jövedelemben annyira kimagaslik, hogy muszáj szolidaritást vállalnia.

Budapest az egész országért felel

– mondta.