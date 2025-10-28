navracsics tiborönkormányzatszemélyeskedés
Belföld

Navracsics: Ne a babára, hanem a labdára menjünk

Horváth Júlia / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 10. 28. 22:00
Horváth Júlia / 24.hu

Ne a babára, hanem a labdára menjünk

– mondta Navracics Tibor az ATV Egyenes Beszéd című műsorában kedden. Ezzel arra célzott, hogy a személyeskedés helyett az együttműködésre kell fókuszálni.

Túl sok energiát pazarolunk a személyes megsemmisítésekre

– tette hozzá, és elmondta, hogy neki az összes ellenzéki polgármesterrel működő kapcsolata van. Erről egyébként azt is elmondta, hogy Budapest a megtermelt jövedelemben annyira kimagaslik, hogy muszáj szolidaritást vállalnia.

Budapest az egész országért felel

– mondta.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Meghalt Komjáthy György
Tényleges életfogytiglant kapott a férfi, aki napokig verte, majd megfojtotta a pécsi perecárust karácsonykor
Távozik a Ridikül műsorvezetője, novembertől Szabó Erika és Csisztu Zsuzsa is vezetik majd a talkshow-t
Felhívták a zalai férfit, hogy nyert 500 ezer forintot, nem sokkal később 9 millióval volt kevesebb a számláján
Már új családjánál aludhat a hároméves kisfiú, aki születése óta egy pécsi kórház rácsos ágyában élt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik