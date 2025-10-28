Meghalt Komjáthy György EMeRTon-díjas és Fonogram szakmai életműdíjas magyar zenei szerkesztő, írja a Blikk. A hírt a család osztotta meg Facebookon, posztjukban azt írták:

Majdnem 92 év. Szép és hosszú életed volt. Szeretted az életet, imádtad a családodat, rajongtál a hobbidért, a zenéért, munkádért. Öt hete még aktívan dolgoztál – ahogy mondtad. Azt tervezted, hogy a rádiózás 100 éves születésnapján virágot teszel a második otthonod, a Bródy Sándor utca 5-7. épületéhez. Sajnos, december 1-jén már nem lehetsz ott.

A bejegyzés szerint Komjáthy György halálát rövid lefolyású, súlyos betegség okozta. 91 éves volt.