Már új családjánál aludhat a hároméves kisfiú, aki születése óta egy pécsi kórház rácsos ágyában élt

Bár jogerős határozatot még nem kaptak, a kedd éjszakát már a neki kialakított szobában töltheti az a kisfiú, aki születése óta a kórházban élt, miután szülei lemondtak róla, számolt be az esetről az RTL Híradó.

Egy család hónapokig küzdött azért, hogy magukhoz vehessék a kisfiút, Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszteri biztosa pedig most arról tett közzé videót, hogy a kisfiú a családhoz kerülhet.

A kisfiú egy pécsi kórházban élt születése óta, veleszületett rendellenesség miatt születése óta speciális ápolást igényel. A klinikán dolgozó egyik ápoló döntött úgy, hogy magához venné. Szavait Tapasztó Orsolya mentálhigiénés szakember, influenszer osztotta meg most, aki korábban petíciót indított a történet miatt, és felhívását több mint 250 ezren írták alá: