Belföld

Már új családjánál aludhat a hároméves kisfiú, aki születése óta egy pécsi kórház rácsos ágyában élt

24.hu
2025. 10. 28. 22:01

Bár jogerős határozatot még nem kaptak, a kedd éjszakát már a neki kialakított szobában töltheti az a kisfiú, aki születése óta a kórházban élt, miután szülei lemondtak róla, számolt be az esetről az RTL Híradó.

Egy család hónapokig küzdött azért, hogy magukhoz vehessék a kisfiút, Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszteri biztosa pedig most arról tett közzé videót, hogy a kisfiú a családhoz kerülhet.

A kisfiú egy pécsi kórházban élt születése óta, veleszületett rendellenesség miatt születése óta speciális ápolást igényel. A klinikán dolgozó egyik ápoló döntött úgy, hogy magához venné. Szavait Tapasztó Orsolya mentálhigiénés szakember, influenszer osztotta meg most, aki korábban petíciót indított a történet miatt, és felhívását több mint 250 ezren írták alá:

Bár az örökbefogadási folyamat még zajlik, ma már úgy térünk nyugovóra, hogy a gyermekünk hazaért és öttagú család lettünk. Reméljük, ez másoknak is reményt ad — és hogy a mi ügyünk precedensértékű lesz sok, hasonló helyzetben élő gyermek számára.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Meghalt Komjáthy György
Tényleges életfogytiglant kapott a férfi, aki napokig verte, majd megfojtotta a pécsi perecárust karácsonykor
Távozik a Ridikül műsorvezetője, novembertől Szabó Erika és Csisztu Zsuzsa is vezetik majd a talkshow-t
Felhívták a zalai férfit, hogy nyert 500 ezer forintot, nem sokkal később 9 millióval volt kevesebb a számláján
Török Gábor: Egyértelműen szintlépést látunk ezekben a hónapokban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik