Kuruzsló kozmetikusok ellen emeltek vádat

2025. 10. 27. 08:06
Orvosi képzettség nélkül végeztek szépészeti beavatkozásokat.

Kuruzslás vétsége miatt emelt vádat a napokban a Szolnoki Járási Ügyészség két nő ellen. Kozmetikus végzettséggel olyan orvosi szépészeti beavatkozásokat, hyaluronsavas ajakfeltöltést, végeztek, amelyhez sem végzettségük, sem érvényes működési engedélyük nem volt – írja a Blikk. Egyikük 2023 novemberétől 2024 júniusáig Budapesten, Debrecenben és Szolnokon dolgozott, a másik nő – tőle teljesen függetlenül – csak Szolnokon fogadta a kuncsaftjait.

Egyikük ügyfele a lapnak azt mondta: nem tudta, hogy a beavatkozást csak orvos végezheti. A hölgy rutinos volt, szép munkát végzett, a fővárosi árak harmadáért, azt hitte, vidéken ez a tarifa. Azóta, hogy megtudta, ebből baja is lehetett volna, fontolgatja, hogy visszaperli a pénzét, hiszen azt hitte, egy szakembernek fizet, nem egy kuruzslónak. Egy másik páciens sem tudta, hogy ajka feltöltését csak orvos végezhette volna el. Ő saját magát is okolta.

Hibás vagyok, olcsó megoldást kerestem, tartozom eggyel az őrangyalomnak.

Ő szerencsés volt, a beavatkozás jól sikerült, de a közelmúltban volt két olyan büntetőügy is, amikor a kuruzslók hibáztak. Az egyik ügyben a kozmetikust ügyfele jelentette fel, miután az arckezelése után olyan súlyos allergiás bőrreakció lépett fel, ami több műtétet is igényelt. A másik ügy sértettjei invazív zsírbontó kezelésen vettek részt. Az elkövető különböző városok szépségszalonjaiban dolgozott. Legutóbb egy pécsi férfi ellen felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozták.

