Éjjel elgurult egy vonat Mátészalkáról, mozdonyvezető nélkül

Elszabadult egy vonat Mátészalkánál, megrongált három váltót. Mintegy négy kilométert tett meg, mielőtt megállt, szúrta ki a Népszava.

Éjjel 2 órakor eddig tisztázatlan körülmények között Mátészalka állomásról egy műszaki hiba miatt szombaton leállított Bz motorkocsi elindult, 3 váltót megrongálva kigurult az állomásról és mintegy 4 kilométer megtétele után Nyírcsaholy közelében megállt

– idézte a lap MÁV-csoport honlapját. Sszemélyi sérülés nem történt, Mátészalka állomáson a váltókezelő az érkező motorkocsit észlelve a sorompókat előtte időben lezárta. A helyszíni vizsgálat ideje alatt nem jártak a vonatok. Pótlóbuszok közlekedtek Mátészalka és Tiborszállás között, de reggel már újraindult a forgalom.

A Mátészalkaleaks azt írta, hogy nem ez volt az első ilyen eset Mátészalkán. 2022. június 26-án három vasúti kocsi tett meg hét kilométert mozdony nélkül. Kocsord alsóig vezetett az útjuk.