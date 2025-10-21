- Fehér Ház-i forrás: elmarad a Trump-Putyin-csúcs
- Lavrov: Meglepve olvastam, hogy Putyin és Trump találkozója későbbre halasztható
- Hamarosan jelentős változások jönnek a háziorvosnál
- Magyar Péter: Október 23-ára légtérzárat rendeltek el Budapest belvárosa felett, de csak a Békemenet után
- „Csak a piros eget láttam, nem mertem ablakot nyitni” – százhalombattaiakat kérdeztünk a finomítóban történt tűzesetről
- Bevonult a börtönbe Nicolas Sarkozy
- Szijjártó Péter: Magyarország újabb űrhajóst tervez küldeni a Nemzetközi Űrállomásra
- Megemelik a gyermekvédelemben az étkezések költséget és a zsebpénzt
- Munkaszerződés nélkül vihetett haza milliókat a volt bokszelnök, aki Fásy Ádámmal is összetűzésbe került
- Kapjátok be! – mondta a momentumos képviselő a fideszeseknek, amikor felfüggesztették a mentelmi jogát
- Ákos szerint Freddie Mercury sátánista volt
- Manfred Weber üzent Orbán Viktornak
A nap legfontosabb hírei – 2025. október 21.
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
