Lavrov: Meglepve olvastam, hogy Putyin és Trump találkozója későbbre halasztható

2025. 10. 21. 19:50
Ellentmondanak az alaszkai amerikai-orosz csúcstalálkozón elért megállapodásoknak azok a felhívások, amelyek azonnali fegyverszünetet sürgetnek Ukrajnában a konfliktus kiváltó okainak megszüntetése nélkül – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter újságíróknak kedden Moszkvában az MTI jelentése szerint.

„A tűzszünet most csak egy dolgot jelentene: azt, hogy Ukrajna hatalmas része egy náci rezsim irányítása alatt maradna” – fogalmazott.

Az orosz külügyminiszter arról is beszélt, meglepte, hogy a CNN szerint Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozója későbbre halasztható a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott hétfői megbeszélése után, holott azt, hogy a közeljövőben nincs tervben az amerikai és az orosz elnök – Budapestre tervezett – megbeszélése, a Fehér Ház is megerősítette kedden kora este.

„Megbeszéltük Marco Rubióval a jelenlegi helyzetet, és azt, hogy hogyan tudjuk előkészíteni az Oroszország és az Egyesült Államok elnöke között elvben egyeztetett változatot a következő találkozóra, amelyet az amerikai elnök Budapesten javasolt megtartani. Nyilvánvaló, hogy nem a helyszínről van szó, noha a helyszín is fontos ebben a helyzetben. Azt figyelembe véve, hogy milyen hullámokat kavartak ezzel kapcsolatban azok, akik az Európai Uniót nem szuverén államok szövetségeként szeretnék látni, hanem minden kérdést a brüsszeli bürokrácia keretein belül szeretnének megoldani. A legfontosabb azonban nem a helyszín és az időpont, hanem az, hogy hogyan fogunk haladni azoknak a feladatoknak a megvalósításában, amelyekről megállapodtunk és amelyekről széles körű megegyezés született Anchorage-ben” – utalt az alaszkai találkozóra Lavrov, aki megállapodott amerikai partnerével a telefonos kapcsolattartás folytatásában.

A Reutersnek eközben két névtelenül nyilatkozó európai diplomata arról beszélt, hogy az oroszok túl sokat akarhattak, a külügyminiszteri egyeztetésen világossá válhatott, hogy nem állnának meg a jelenlegi frontvonalnál, így az amerikaiak beláthatták, hogy nem tudnak megállapodást kötni Budapesten, ezek után engedték el az elnöki találkozó tervét.

