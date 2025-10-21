Bevonult a börtönbe Nicolas Sarkozy

Megkezdte börtönbüntetését kedden Nicolas Sarkozy korábbi francia államfő, akit azért ítéltek öt évre bűnszervezetben való részvételért, mert megállapodott Moammer Kadhafi líbiai vezetővel arról, hogy az a 2007-es elnökválasztási kampányához törvénytelen pénzügyi támogatást ad, több millió euró összegben.

Bár a magát ártatlannak valló volt köztársasági elnök fellebbezett a büntetés ellen, annak letöltését meg kell kezdenie a párizsi La Santé börtönben. Sarkozy kijelentette, hogy nem kíván különleges bánásmódot, de biztonsága érdekében az elkülönített részlegbe helyezték, ahol egy nagyjából 10 négyzetméteres cellában helyezik el, és a BBC beszámolója szerint lesz WC-je, zuhanyzója, íróasztala, egy elektromos főzőlapja és egy kis tévéje, valamint hűtőszekrénye is. A magánzárkából ugyanakkor csak naponta csak egy órára engedik ki mozogni.

A 70 éves, magyar származású politikus, aki 2012-ig töltötte be az elnöki posztot, elmondása szerint két könyvet visz magával a börtönbe: Jean-Christian Petitfils művét Jézus életéről és Alexandre Dumas regényét, a Monte Cristo grófját, amely egy ártatlanul bebörtönzött tengerészről szól, aki megszökik If várából és bosszút áll azokon, akik hamisan megvádolták.

Sarkozyt több mint százan várták a nevét skandálva a villája előtt, amikor feleségével kézen fogva elindult a börtön felé.