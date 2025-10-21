Magyar Péter: Október 23-án légtérzárat rendeltek el Budapest belvárosa felett, de csak a Békemenet után

Október 23-án teljes légtérzárat rendelnek el Budapest belvárosa felett – jelentette be országjárásának csömöri állomásán Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke azt is elmondta, hogy a légtérzárat nem egész napra vezetik be, hanem csak azután, hogy véget ért a fideszes Békemenet, délután fél 1-től fél 5-ig. (Az előzetes közlések szerint Orbán Viktor 13 órakor mond majd beszédet a Kossuth téren.) Vagyis arra az időszakra, amikor a tiszások vonulnak a Nemzeti meneten a Deák Ferenc térről Hősök terére.

Magyar elmondta, hogy már korábban engedélyt kértek a hatóságoktól a drónozásra, amit meg is kaptak, ám kedden a Honvédelmi Minisztérium indoklás nélkül közölte, hogy légtérzár lesz érvényben a rendezvényük ideje alatt.

„Rettegnek attól, hogy a Nemzeti meneten mindenféle zsarolás, fenyegetés nélkül sokkal többen lesznek, mint a Békemeneten” – mondta a Tisza elnöke, majd azt üzenete a hatalomnak, hogy fel fognak szállni a drónjaikkal, és meg fogják mutatni az Andrássy úton menetelő több százezer embert, akár tetszik, akár nem.

Hogyha Deák Dánielnek és a Megafonnak fel szabadott szállnia Kötcsén, amikor légtérzár volt, akkor mi is föl fogunk szállni. Ne nézzenek minket palimadárnak!

– mondta Magyar, utalva arra, Kötcsén légtérzárat rendeletek el azon a napon, amikor a fideszes holdudvar a zárt körű piknikjét tartotta, a Tisza pedig a település főterén gyülekezett, és a megafonos propagandista mégis drónfelvételt posztolt a Facebook-oldalán.

Ha kell én fogom megnyomni a joystickon a gombot, ami fölviszi a drónokat, és meg fogja mutatni a tömeget. Ha ez szabálysértés, akkor vállalom

– mondta Magyar Péter.

A Honvédelmi Minisztériumnak kérdéseket küldtünk a légtérzárral kapcsolatban, ha válaszolnak, beszámolunk róla.