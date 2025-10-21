kapjátok belatorcai jánosmentelmi jog felfüggesztésestummer jános
Belföld

Kapjátok be! – mondta a momentumos képviselő a fideszeseknek, amikor felfüggesztették a mentelmi jogát

Hegedüs Róbert / 24.hu
Stummer János, a Momentum képviselõje esküt teszn az Országgyûlés plenáris ülésén 2025. június 10-én.
24.hu
2025. 10. 21. 11:47
Hegedüs Róbert / 24.hu
Stummer János, a Momentum képviselõje esküt teszn az Országgyûlés plenáris ülésén 2025. június 10-én.

A képviselők a mai parlamenti ülésen hat ügyben döntöttek Stummer János (Momentum) mentelmi jogáról, amelynek felfüggesztését a legfőbb ügyész indítványozta több tavaszi ellenzéki demonstráción elkövetett különböző szabálysértésekkel kapcsolatban, így füstgyertyázás, a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése és a gyülekezési joggal való visszaélés gyanúja miatt. Ezekben az ügyben a rendőrség – egyenként 104 és 175 ezer forint közötti – pénzbírságokat szabott ki Stummer Jánosra, aki azonban időközben – még mielőtt jogorvoslati kérelmét elbírálhatták volna – országgyűlési képviselői mandátumot szerzett, így a mentelmi jog akadálya az eljárás lefolytatásának és a jogorvoslati kérelem elbírálásának.

A mentelmi bizottság határozatában a testület elnöke azt indítványozta, hogy a közvádas ügyekhez hasonlóan ezekben a szabálysértéssel kapcsolatos ügyekben is függesszék fel a mentelmi jogot. A határozat szerint Stummer János – aki tagja a mentelmi bizottságnak – részt vett az ügyeivel kapcsolatos ülésen, elmondta, hogy tetteit és azok következményeit vállalja, de saját ügyében a bizottsági döntéshozatal során nem kíván szavazni.

Stummer János azt mondta, amit tett, a legjobb meggyőződése szerint tette, és ma is így cselekedne.

Kedves uraim, vegyétek el nyugodtan a mentelmi jogomat, és kapjátok be!

– zárta felszólalását az MTI tudósítása szerint.

Az elnöklő Latorcai János (KDNP) azt mondta, a képviselő felszólalása méltatlan volt mindenkihez, és ne csodálkozzon, ha folytatása lesz az ügynek.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Ez nem csúsztatás, ez hazugság!” – Oláh Gyárfás feljelenti Szujó Zoltánt
Bocsánatot kért a családtól a nagymama és lánya halálát okozó sofőr, megszületett a jogerős ítélet
„Kifizették az 5 millió forintot vagy nem?” – újra Zsolti bácsitól és a Szőlő utcától volt hangos az országgyűlés
„Azt hittem, megőrülök, amikor megláttam, hogy egy helyi vezető fizetése több mint 7,8 millió forint volt”
Zsolti bácsi szimbólumától a kémiai kasztráláson át a honfoglaló Magyar Péterig – azonnali kérdések a parlamentben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik