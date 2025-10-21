Megemelik a gyermekvédelemben az étkezések költséget és a zsebpénzt

A kormány 17 milliárd forint pluszt forrást ígért a gyermekvédelemnek. A Magyar Közlönyben kedden este megjelent határozat ebből 6,8 milliárd forint elköltéséről rendelkezik az alábbiak szerint:

november 1-jétől a gyermekotthonokban élők étkeztetésére fordítandó költség legalacsonyabb összege napi 2700 forintra emelkedik, így az óvodai, iskolai étkeztetés finanszírozására felhasznált 1300 forinttal együtt napi 4000 forint jut a gyermekek élelmezésére. Az eddigi összeg 1500 forint volt, és a miniszterelnök már hétfőn a parlamentben előrevetítette az emelést.

A gyermekek ruházatára évi 200 ezer forintot szánnak;

a zsebpénz pedig az eddigi összeg kétszeresére nő. Az eddigi szabályozás alapján a havi zsebpénz a 28 500 forintos vetítési alap 5 százaléka volt a 3–10 éveseknél, 13 százaléka a 10–14 éveseknél és 18 százaléka a 14 év felettieknél.

2026. januártól a gyermekvédelmi gondoskodásban élők szabadidős és sporttevékenységének támogatása, sporteszközök biztosítása érdekében új támogatási formát vezetnek be, melynek összege minimum 50 ezer forint lesz.

Jámbor András ellenzéki országgyűlési képviselő győzelemként értékelte az általa régóta sürgetett emelést, megjegyezve, hogy annak érdekében háromszor is azonnali kérdéssel fordult Orbán Viktorhoz.