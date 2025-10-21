Hamarosan jelentős változások jönnek a háziorvosnál

Már társadalmi egyeztetésen van az a törvényjavaslat, amely jelentős változást hoz az alapellátásban: kibővül ugyanis a háziorvosok és a gyógyszerészek kompetenciaköre. Ez azt jelenti, hogy néhány olyan betegségcsoportban, ahol eddig szakorvos jelenléte volt szükséges, a háziorvos saját hatáskörben is fel tud írni majd gyógyszert, vagy ki tud írni bizonyos vizsgálatokat. A törvényjavaslat akár már december 1-től hatályba léphet, a NEAK készen áll – közölte Takács Péter, az egészségügyi államtitkárság Fő utcai épületébe szervezett háttérbeszélgetésen. A gyógyszerészi feladatköröket is bővítették, ez a változás már október 1-től életbe lépett: a krónikus betegségekre rendszeresen szedett készítmények esetén a patikus is felírhatja a gyógyszert, meghatározott alkalommal.

A keddi háttérbeszélgetésen az egészségügyi államtitkár elmondta, céljuk, hogy javuljon a betegek ellátáshoz való hozzáférése, valamint hogy csökkenjen az ellátás kórházközpontúsága. A háziorvosi szakma presztízsét is növelni szeretnék az intézkedéssel, mert az alapellátók „értékes tudással és holisztikus szemlélettel rendelkeznek.” Ennek kapcsán a 24.hu kérdésére Takács Péter azt mondta, az ominózus kijelentés miatt kialakult felzúdulás politikailag motivált média hoax. Több megnyilvánulása volt az utóbbi években az alapellátókkal kapcsolatban, a két kivágott, „ellenkező előjelűvé konvertált mondat” pont az ellenkezője annak, amit gondol.

Ezzel tisztában van a háziorvos kollégák többsége is. Az álláspontom változatlan volt az előző hetekben, függetlenül attól, hogy ki milyen mondatot vág ki és hogyan tálalja. Beszéljenek a tettek: 2,5 éve dolgozunk egy olyan jogszabálycsomagon, amely alapjaiban újítja meg a háziorvoslás lehetőségeit és az arról alkotott képet. Az alapján ítéljék meg a kormányzás alapellátáshoz való viszonyát, amit tapasztalnak

– kérte az orvosokat az államtitkár, aki hangsúlyozta, nagyra értékeli a háziorvosok munkáját, bízik bennük, több kompetenciát kapnak, a finanszírozásukat is fejlesztik, „erre érdemes építkezni, nem média hoaxokra” – tette hozzá.

Takács Péter az Ultrahang podcast szeptember 30-ai adásában úgy fogalmazott, „egy kicsit az orvosszakma is legyen önkritikus. A háziorvos az, hogy is mondjam, maradékelven választódott ki az egyetem után. Tehát az ment háziorvosnak, aki máshova a klinikumban nem fért be”. Azt is megjegyezte, hogy „ez egy borzasztóan degradáló dolog”, és hogy a háziorvosi szakma presztízse az elmúlt 2-3 évtizedben nagyon lesüllyedt, miközben „holisztikus tudással kell rendelkezniük, és egy jó háziorvos aranyat ér”.

Az államtitkár maradványelven való kiválasztódásra vonatkozó kijelentése nagy felháborodást váltott ki, a Magyar Orvosi Kamara haladéktalan pontosításra, illetve nyilvános bocsánatkérésre szólította fel Takács Pétert. Utóbbit kérte a Tisza Párt néhány egészségügyi szakembere is.

Mi változik a háziorvosnál?

A most tervezett háziorvosi többletkompetenciák magukban foglalják a receptfelírások kibővítését, különösen a diabétesz kezelésében. A háziorvosok a jövőben bizonyos laborvizsgálatokat is elrendelhetnek, mint például a prosztata specifikus antigén (PSA) vagy az LDL-koleszterin szintjének mérését. Meghosszabbíthatják a szakorvosi javaslatok érvényességét terápiaváltásig, és szakorvosi javaslat nélkül is felírhatnak bizonyos gyógyszereket, például a 2-es típusú cukorbetegség korszerű kezelésére szolgáló DPP-4 és SGLT-2 gátlókat. Emellett inkontinencia-termékeket és emelt támogatású LMWh-terápiát (véralvadásgátló, injekciós kezelés) is felírhatnak különböző beavatkozások előtt. A prosztataszűrést 45 éves kortól rendelhetik el a háziorvosok, 75 éves kortól viszont ehhez már szakorvos szükséges.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például a PSA-szint méréséhez nem kell urológushoz fordulni, ahogy a csontsűrűség méréshez szükséges dexa-vizsgálatra való beutalását is intézheti a háziorvos.

A kompetencialista nyitott és félévente felülvizsgálható, vagyis várható, hogy bővülhetnek a háziorvosok feladatkörei és döntési kompetenciái. A háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy jelenleg a fentebb említetteken túlmenően az alapellátó orvos által elvégzett ultrahang-vizsgálat szerepel napirenden. A tervek szerint képezni fogják erre a háziorvosokat, és cél, hogy a rendelőkben az akut tünetek megítélésében segítse az orvos döntését az ultrahang-vizsgálat.

Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi Tanszékének vezetője, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Háziorvostan Tagozatának titkára a háttérbeszélgetésen elmondta, egyes betegségcsoportok és gyógyszerek esetén a betegnek rendszeres gyógyszerszedés mellett nem kell egyéves kontrollra visszamennie a szakorvoshoz, elég, ha – amennyiben a gyógyszer bevált – a háziorvosához megy, mert „teljesen felesleges vándoroltatni a beteget”. Kiemelte, hogy egy ilyen gondozásban a háziorvosnak nagyobb szerepe lesz, hiszen adott esetben a páciens nem egy, hanem két év múlva megy csak vissza a szakorvosi kontrollvizsgálatra.

Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos nagy jelentőségű változásnak tartja, hogy

a 2-es típusú diabétesz teljes gondozási spektruma háziorvosi hatáskörbe kerül.

Beszélt arról is, hogy látszólag a többletfeladatok többletterhekkel is járnak, de ez csak részben igaz, a betegút megszervezése ugyanis sokszor időigényesebb, mint a helyben kezelés. Ez nagyon igaz a diabéteszesek kezelésére – tette hozzá.

Elmondta: mivel túl kórházcentrikus az ellátás, az a cél, hogy a páciensek többsége az alapellátásban tudjon gyógyulni. 70 millió orvos-beteg találkozás történik az alapellátásban évente, ezek nagy része adminisztratív ügyek intézése áll, mert a háziorvosoknak eddig kevés volt a döntési kompetenciájuk. Ez fog most gyökeresen megváltozni – mondta a háziorvos.

A háziorvosi finanszírozási rendszer teljes átalakítása is tervben van, amely a teljesítmény fokozottabb megjelenítését célozza. Takács Péter ennek kapcsán többek között azt mondta, a mostani finanszírozási rendszer nem a praxisok betöltésére ösztönzi az orvosokat, hanem a helyettesítésre. Szerinte ezért van az, hogy a frissen végzett háziorvosok között sokan már eleve nem vállalnak praxis-jogosultságot, hanem helyettesítő orvosok lesznek.

A háziorvosok és gyógyszerészek feladatainak bővítéséről szóló javaslatot a Belügyminisztérium október 16-án bocsátotta társadalmi egyeztetésre. A tervezetet október 24-ig lehet véleményezni.