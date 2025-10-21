„Csak a piros eget láttam, nem mertem ablakot nyitni” – százhalombattaiakat kérdeztünk a finomítóban történt tűzesetről

Százhalombattán a lakosság jelentős része kötődik a finomítóhoz. Aki ott dolgozik, az tudja, hogy ez egy ilyen üzem

– közölte lapunk kérdésére Török Sándor alpolgármester, akit a hivatalában értünk utol kedden délután. Szerinte egy ilyen kirívó eset, mint a múlt éjjeli tűz, nyilván mindenkit meglep, ám az első ijedtség után gyorsan megnyugodnak a kedélyek.

Az alpolgármester azt mondta, kollégáival negyedórával a tűzeset híre után már a városházán voltak. Éjjel kettőkor körbejárták a várost, de – mint megjegyezte – alig láttak fényt egy-két ablakban. Addigra nyugovóra tért a város.

Reggel aztán ugyanúgy indult az élet, mint máskor. A gyerekeket vitték óvodába, iskolába, a szülők elmentek dolgozni

– magyarázta.

Az alpolgármester szerint a múlt éjjel az olajfinomítóban „bizonyosan műszaki meghibásodásból fakadó üzemzavar volt”, ami viszont éppen az egyik legfrekventáltabb üzemrészt érintette. Ez egy kulcsfontosságú állomása az üzemen belül az kőolajfeldolgozásnak, ahol nagyon sok az „élő rendszer”. A tűzeset szerinte a kívülállóknak „nagyon-nagyon látványos volt”, különösen azért, mert éjszaka történt. Így a környező településekről is készítettek videókat és fényképeket is, amelyek hamar terjedni kezdtek a közösségi médiában. Ahogy azonban jöttek az első érdemi hírek, kiderült, hogy nincs olyan veszélyhelyzet, ami a város részéről, illetve az itt élő embereket érintően bármilyen különösebb beavatkozást igényelne.

Török Sándor kiemelte: a településen évtizedek óta olyan kidolgozott intézkedési tervek léteznek a hasonló helyzetekre, amelyeknek a végrehajtását folyamatosan gyakorolják is az érintettek. Százhalombattán nem meglepő az sem, ha egy iskolának vagy óvodának időnként kitelepítési gyakorlatot kell végrehajtania.

A hétfő éjszakai tűzeset kapcsán ugyanakkor elmondta: bár kisebb nagyobb-üzemzavarok előfordulnak, ám ilyen jellegű meghibásodásra évtizedek óta nem volt példa.