- Trump és Putyin Budapesten fognak tárgyalni a háború befejezéséről
- Magyar Péter: Mi javasoltuk, hogy a tárgyalások Budapesten legyenek
- Kárpátaljai magyarok előtt beszélt Orbán arról, hogy Ukrajna ellenséges Magyarországgal szemben
- Orbán egy bekapcsolva maradt mikrofon mellett elmondta, mikor találkozhat Trumppal
- Már Orbán is a 14. havi nyugdíj bevezetéséről ír
- Visszafelé sült el az Orbán-kormány húzása: még több EU-támogatást fagyasztott be a Bizottság
- Publicus: továbbra is vezet a Tisza, de egy kicsit erősödött a Fidesz
- Rejtélyes közös szelfivel üzenhetett Varga Judit párja
- Varga Judit beszélt Gulyás Gergellyel, és egyelőre nem kíván visszatérni
- Az Európai Parlament elé kerül a brüsszeli magyar kémbotrány
- Ilyen volt a 24 Extra első születésnapja Rainer-Micsinyei Nórával és Török Gáborral
A nap legfontosabb hírei – 2025.10.16.
