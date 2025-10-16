Magyar Péter: Mi javasoltuk, hogy a tárgyalások Budapesten legyenek

Minden háborúban töltött perc túl drága. Minden nap, amikor fegyverek szólnak, családok szakadnak szét, emberek halnak meg, sötét nap Európa történelmében. Ezért minden olyan kezdeményezést, ami a békéhez vihet közelebb, üdvözlünk. Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon.

– írta Magyar Péter a Facebookon arra reagálva, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozhatnak, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljanak.

De ez a béke csak akkor lesz valódi béke, ha a tárgyalóasztalnál minden fél tiszteletben tartja, ami a Budapesti Memorandum lényege volt: az országok függetlenségét és biztonságát. Magyarország pontosan tudja, milyen az, amikor a szomszédban háború dúl, amikor határon túli magyarokat soroznak be katonának, amikor a félelem átszivárog a mindennapokba. Ezért számunkra a béke nem politikai kampányszlogen, hanem nemzeti sorskérdés.

Egy héttel vagyunk október 23-a évfordulója előtt. A magyarok tudják igazán, hogy lehet a forradalmat ellenforradalomnak hívni, az agresszort szövetségesnek, a megszállókat baráti csapatoknak – azokat a vezetőket, akik ezekben a kérdésekben gyávák voltak, hazudoztak, legkevésbé a magyarok sorsa foglalkoztatta. A hatalmukat féltő vezetőikkel szemben a magyar nép mindig, így 1956-ban is megtalálta a módját, hogy belemondja az igazságot az elnyomó szemébe, hogy “te vagy az agresszor!”Mi, a TISZA közössége, mindig a béke, az emberség és az igazság oldalán fogunk állni. És ezért tesszük a dolgunkat itthon is: azért dolgozunk, hogy Magyarország egy működő, emberséges ország legyen – mert egy erős, tisztességes Magyarország maga is a béke záloga.