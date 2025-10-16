Rejtélyes közös szelfivel üzenhetett Varga Judit párja

Szerintem……..

Mindössze ennyit írt ahhoz a képhez Windisch László, amely szerda késő este került fel a Facebook-oldalára. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke párjával, Varga Judit volt igazságügyi miniszterrel látható, akivel kapcsolatban az utóbbi időben több kormányoldali politikus felvetette, hogy talán ideje lenne visszatérnie a politikába, bár nem minden fideszes vélekedik így. A kép egy asztalosműhelyben készült, amelynek oka egyrészt az lehet, hogy a volt tárcavezető letette az asztalos vizsgát, másrészt pedig az, hogy Varga és Windisch tavaly bútorcéget alapított.

Varga Judit tárcavezető a kegyelmi botrányba bukott bele Novák Katalin köztársasági elnökkel együtt, közéleti szerepet azóta nem vállalt, helyette a Miskolci Egyetemhez tartozó Közép-európai Akadémián dolgozik, ahol tudományos kutatási orientáció nyújtásért, szakértői munkájáért havi 2 millió forintot, a szokott összeg dupláját kapja.

Varga visszatérése a politikai pályára pikáns helyzetet teremtene, volt férje és három gyerekének édesapja, a fideszesből Tisza-politikussá vált Magyar Péter nem csak a legnagyobb ellenzéki pártot vezeti, hanem a mérvadó közvélemény-kutató intézetek szerint Magyarország legnépszerűbb politikai alakulatának élén áll. A Fidesz kommunikációja alapján egy esetleges visszatérés esetén azt hangsúlyoznák ki, hogy Varga a jó, és Magyar a rossz, ahogy az a kormánypártok szerint a házasságuk idején is kirajzolódott.

A fideszes (volt) politikus eddig még nem szólalt meg a visszatéréséről, így kérdés, hogy ezzel a képpel azt akarták-e üzenni, hogy Varga a politikai porond helyett a műhelyt választja. Windisch László mindenesetre azt állította a Telexnek, hogy senkinek nem üzent semmit, hanem „mindenki tetszés szerint befejezheti a gondolatot, ha akarja. Én magam is többféleképp el tudom képzelni a mondatot. Például úgy, hogy szerintem a tisztességgel végzett kétkezi alkotómunka boldoggá tesz. Pláne, ha az ember ezt az örömöt a Társával is meg tudja osztani”

A minap megkérdezték Magyar Pétertől, hogy elindul-e a XII. kerületben, ha a Fidesz elindítja a volt feleségét, a kérdésre Magyar nemmel válaszolt.