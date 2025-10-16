Ilyen volt a 24 Extra első születésnapja Rainer-Micsinyei Nórával és Török Gáborral

A teltházas UP Rendezvénytérben rendeztük a 24 Extra első születésnapját. Ötszáz olvasónk, nézőnk előbb egy exkluzív Háromharmadot hallgathatott meg Bánszegi Rebekával, Kerner Zsolttal és Nagy Gergely Miklóssal, majd Nagy József kérdezte Rainer-Micsinyei Nórát. Az estét élő Törökülés zárta: Török Gábor beszélgetőpartnerei Bita Dániel és Pető Péter voltak.