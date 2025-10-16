Varga Judit beszélt Gulyás Gergellyel, és egyelőre nem kíván visszatérni

Gulyás Gergely a megbeszéltek szerint kedden találkozott Varga Judittal, aki azt mondta neki, hogy „továbbra is elkötelezett, mert a hazájának és gyermekeinek is az az érdeke, hogy a polgári kormány maradjon”, de

egyelőre nem kíván visszatérni a közéletbe.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi kormányinfón árulta el, hogy találkozni fog a kegyelmi ügybe belebukott volt igazságügyi miniszterrel, és megkérdezi arról, hogy vissza tér-e, és ha igen, milyen pozícióban térne vissza politikába. Gulyás nem sokkal korábban videóban, egy levél felolvasásával üzent Vargának, hogy térjen vissza.

A miniszter a Mandiner győri klubestjén számolt be a Varga Judittal folytatott beszélgetéséről, ahol a Telex tudósítása szerint egyebek mellett Török Gábor politikai elemző egy fél évvel ezelőtti felvetéséről is megkérdezték, miszerint az ő és Rogán Antal helye megrendülhetett a kormányban. „Tudni kell abbahagyni”, válaszolta erre Gulyás, hozzátéve, hogy „sokszor láttunk olyat, hogy valaki még hivatalban ült, de már vége volt”, ez volt a helyzet szerinte Gyurcsány Ferenc esetében is.