Trump és Putyin Budapesten fognak tárgyalni a háború befejezéséről

Donald Trump közölte, hogy a Vlagyimir Putyinnal folytatott több mint két órás telefonbeszélgetése „jó és eredményes” volt, és megállapodtak abban, hogy Oroszország és az USA képviselői a jövő héten egy meg nem nevezett helyszínen magas szintű találkozót tartanak. A tárgyaláson Marco Rubio külügyminiszter fogja vezetni az amerikai delegációt.

Az amerikai elnök a Truth Socialön pontos dátum megnevezése nélkül azt írta, hogy ezután

Budapesten is találkoznak majd az orosz elnökkel,

„hogy megnézzük, véget vethetünk-e ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között”. Trump pénteken a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel át fogja beszélni a Putyinnal folytatott telefonhívását. Ezzel együtt úgy véli, hogy ma „nagy előrelépés történt”.

Donald Trump szerint a közel-keleti tűzszünet sikere segíteni fog az orosz-ukrán háború befejezéséről szóló tárgyalások során is. Elmondta, hogy Putyin megköszönte Melania Trumpnak „a gyermekekkel kapcsolatos elkötelezettségét”. A két elnök az orosz–amerikai kereskedelem háború utáni helyreállításáról is beszélt a hívás során.

Orbán Viktor az X-en reagált Trump bejelentésére:

az amerikai és az orosz elnök tervezett találkozója nagyszerű hír a világ békeszerető népei számára. Készen állunk!

A magyar miniszterelnök a gázai tűzszünetről szóló múlt heti egyiptomi békecsúcson egy bekapcsolva maradt mikrofon mellett azt mondta Trumpnak, amikor elköszöntek egymástól, hogy november 8-án Washingtonban lesz majd.

(via The Guardian)