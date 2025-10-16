Már Orbán is a 14. havi nyugdíj bevezetéséről ír

Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon – közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán. Lázár János beszélt először a 14. havi nyugdíj bevezetésének lehetőségéről és a miniszterelnök ezt a tervet most megerősítette.

Tegnap a Pénzcentrum megkérdezte Farkas András nyugdíjszakértőtől, hogy mit szól az ötlethez. Szerinte meg lehet valósítani a 14. havi nyugdíjat, mert a költségvetésben arra van tér, amire a kormányzat elhatározza, hogy legyen pénz. Arra is kitért, hogy az intézkedés nagyjából 585 milliárd forintba kerülne a költségvetésnek. Hozzátette, hogy már a 13. havi nyugdíjnak sincs semmilyen járulékfedezete a költségvetésben, így szerinte nagy átrendezés szükséges.

A nyugdíjguru azonban fenntartja, hogy ha már 14. havi nyugdíj, akkor az lenne az igazi segítség a legszegényebb idősek számára, ha nem minden jogosult plusz egyhavi ellátást kapna, hanem mindenkinek kifizetnék az átlagnyugdíj összegét. Ebben az esetben ugyanis a kis- és középnyugdíjasok jelentős összeghez jutnának, és a magasabb nyugdíjban részesülők is örülhetnének a pluszpénznek. Szerinte az extra juttatások mellett erősen el kellene gondolkodni a jelenlegi nyugdíjemelési rendszer reformján, mert végső soron az felelős az idősek elszegényedéséért.

Magyar Péter tegnap a tervvel kapcsolatban azt írta, hogy a kormány nem a létminimum alatt élőknek, nem a 140 ezer forint alatti nyugdíjban részesülőknek akar érdemi segítséget adni, hanem az egymilliós nyugdíjat felvevőknek ígér 14. havi nyugdíjat.