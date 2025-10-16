brüsszeleuropolieurópai parlament
Nagyvilág europoli

Az Európai Parlament elé kerül a brüsszeli magyar kémbotrány

FREDERICK FLORIN / AFP
admin Dienes Gábriel
2025. 10. 16. 15:07
FREDERICK FLORIN / AFP

Az Európai Parlament legmagasabb döntéshozó testülete, az Elnökök Értekezlete úgy döntött, hogy jövő hét szerdán napirendre kerül a brüsszeli magyar kémhálózat ügye Strasbourgban – értesült a hvg.hu.

Elio Di Rupo szociáldemokrata képviselő, volt belga miniszterelnök már a kémhálózatot a nyilvánosság előtt felfedő oknyomozó cikkek megjelenése után kezdeményezte egy bizottság felállítását az EP-ben. A jövő hét közepén lefolytatott vita következménye lehet ennek a vizsgálóbizottságnak a felállítása.

Daniel Freund német zöldpárti képviselő szerdán tett feljelentést „Orbán Viktor és társai” ellen amiatt, hogy állítása szerint a tavalyi európai parlamenti választások előtt kémszoftverrel próbálták feltörni a levelezéseit.

Ajánlott videó

EUROPOLI

Értsük meg Brüsszelt. A 24.hu uniós aloldala.
Kerner Zsolt további cikkei

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

Működőképesnek tűnik a láthatatlan fal – bár folyamatosan csökken a migránsok száma, „bármikor beüthet a ménkű”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik