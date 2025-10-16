Az Európai Parlament elé kerül a brüsszeli magyar kémbotrány

Az Európai Parlament legmagasabb döntéshozó testülete, az Elnökök Értekezlete úgy döntött, hogy jövő hét szerdán napirendre kerül a brüsszeli magyar kémhálózat ügye Strasbourgban – értesült a hvg.hu.

Elio Di Rupo szociáldemokrata képviselő, volt belga miniszterelnök már a kémhálózatot a nyilvánosság előtt felfedő oknyomozó cikkek megjelenése után kezdeményezte egy bizottság felállítását az EP-ben. A jövő hét közepén lefolytatott vita következménye lehet ennek a vizsgálóbizottságnak a felállítása.

Daniel Freund német zöldpárti képviselő szerdán tett feljelentést „Orbán Viktor és társai” ellen amiatt, hogy állítása szerint a tavalyi európai parlamenti választások előtt kémszoftverrel próbálták feltörni a levelezéseit.