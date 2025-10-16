Orbán egy bekapcsolva maradt mikrofon mellett elmondta, mikor találkozhat Trumppal

„November 8-án Washingtonban leszek” – mondta Orbán Viktor, amikor a gázai tűzszünetről szóló egyiptomi békecsúcson odalépett elköszönni Donald Trumphoz, akinek ezalatt bekapcsolva maradt a mikrofonja, írja a Telex. A miniszterelnök ezzel elárulhatta a számtalanszor belengetett találkozójának időpontját az amerikai elnökkel. A jelenet a 40. percnél látható-hallható a Fox News lenti videójában.

Trump tavaly novemberi újraválasztása óta a kormánypárt időről időre szóba hozta, hogy már előkészítés alatt van Orbán találkozóját vele. A miniszterelnök egy szerdai interjúban mondta azt, hogy már megvan a találkozó időpontja, és a tematikának a nagy részét is kitalálták.