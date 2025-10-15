- Orbán bejelentette: Nemsokára jön a Trump-Orbán találkozó
- Feljelentést tett Orbán ellen egy német EP-képviselő, akinek ukránozós csalival próbálták feltörni a levelezését
- A Boráros téri hajléktalanok közt élhet a nagykőrösi gyermekotthonból szökött, bántalmazott kisfiú
- Lázár János: Varga Judit miniszterként összekeverte a kegyelmi kérvény papírjait – VIDEO
- Távmeghallgatással jelentkezett be a bíróságon a „Nagymester”, aki azt állítja, hogy vezető MSZP-seket és egy fideszest is korrumpált
- Sokmilliárdos osztalékfizetés után a hitelezők türelmét kéri a honvédelmi miniszter volt érdekeltsége
- Orbán Krisztián: Világ, fizess! – ezt üzeni Amerika
- Kerepesi polgármester a drogügyi kormánybiztosnak: Este beindul a Walking Dead
- Meghalt Benkő Imre Kossuth-díjas fotográfus
A nap legfontosabb hírei – 2025. október 15.
Mohos Márton / 24.hu
