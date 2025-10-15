Feljelentést tett Orbán ellen egy német EP-képviselő, akinek ukránozós csalival próbálták feltörni a levelezését

Büntetőfeljelentést tett Orbán Viktor miniszterelnök ellen Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő, miután az európai parlamenti választások előtt megpróbálták kémszoftverrel feltörni a levelezését. A német Gesellschaft Für Freiheitsrechte (GFF – Társaság a Szabadságjogokért) által benyújtott büntetőfeljelentésben – amelyet a Politico szerzett meg – az „Orbán Viktor és ismeretlenek” kifejezés szerepel, és arra kérik a nyugat-németországi Krefeld város államügyészét és a kiberbűnözéssel foglalkozó hatóságokat, hogy indítsák el a vizsgálatot.

Vannak arra utaló jelek, hogy a magyar titkosszolgálat áll a támadás mögött

– idézték a német EP-képviselőt a jogvédő szervezettel közös szerdai közleményben.

A feljelentés részleteket közöl egy e-mailből, amelyet egy magát ukrán diáknak kiadó személy 2024. május végén küldött Daniel Freund parlamenti e-mail címére. Az üzenetben arra kérték az EP-képviselőt, hogy írjon egy rövid üzenetet, amelyben megosztja „Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásával kapcsolatos meggyőződését”. A levél egy linket is tartalmazott, amit a német EP-képviselő nem kattintott le.

A feljelentés szerint a képviselő figyelmeztetést kapott az Európai Parlament informatikusaitól, hogy a link kémszoftvert rejt, amelyet valószínűleg az izraeli Candiru cég készített, amelyet az amerikai kormány 2021-ben feketelistára tett az emberi jogok megsértése miatt.

Az uniós parlament informatikai szakértői szerint a magyar kormány állhat a lehallgatásom mögött. Ez nem meglepő: Orbán megveti a demokráciát és a jogállamiságot. Ha a gyanú beigazolódik, az felháborító támadást jelentene az Európai Parlament ellen

– idézte Daniel Freund szavait a feljelentésről szóló közlemény.

A képviselő és a jogvédő szervezet a tényállás tisztázását sürgeti, a feljelentésben nyomozati intézkedéseket, tanúkihallgatásokat és független igazságügyi vizsgálatot szorgalmaz. A magyar kormány a Politico megkeresésére nem reagált.

Daniel Freund EP-képviselő kulcsszerelője volt annak, hogy a Magyarországnak szánt uniós források egy részét befagyasztotta az Európai Bizottság. Ő szorgalmazta tavaly azt is, hogy fel kellene függeszteni Magyarország soros elnökségét az Európai Unió Tanácsában. Kocsis Máté, a Fidesz-KDNP parlamenti frakcióvezetője 2024-ben le is nácizta őt, az EU-támogatásnak blokkolásával kapcsolatos javaslata miatt. A Német EP-képviselő az idén májusban a Blikknek adott interjújában arról beszélt, hogy a Magyarországnak juttatott uniós források teljes felfüggesztését is követelik.