Lázár János: Varga Judit miniszterként összekeverte a kegyelmi kérvény papírjait

A kegyelmi ügyben Lázár János szerint nagyobb hibát követett el Varga Judit, aki Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmi kérvényét ellenjegyezte, mint a köztársasági elnök. Lázár szerint az maga a „full alkalmatlanság, hogy igazságügyi miniszterként arra hivatkozott, hogy a papírokat összekeverte”. Ettől az ügytől megmenthette volna a Fideszt, ehhez képest rászabadította Magyar Pétert az országra. Lázár János építésügyi minisztert a kaposvári Lázárinfón kérdeztük azokról az egyre gyakoribb hangokról a Fideszen belül, melyek Varga Juditot visszavárnák a politika élvonalába.