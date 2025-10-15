Videó
Lázár János: Varga Judit miniszterként összekeverte a kegyelmi kérvény papírjait
A kegyelmi ügyben Lázár János szerint nagyobb hibát követett el Varga Judit, aki Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmi kérvényét ellenjegyezte, mint a köztársasági elnök. Lázár szerint az maga a „full alkalmatlanság, hogy igazságügyi miniszterként arra hivatkozott, hogy a papírokat összekeverte”. Ettől az ügytől megmenthette volna a Fideszt, ehhez képest rászabadította Magyar Pétert az országra. Lázár János építésügyi minisztert a kaposvári Lázárinfón kérdeztük azokról az egyre gyakoribb hangokról a Fideszen belül, melyek Varga Juditot visszavárnák a politika élvonalába.
Legfrissebb videók
