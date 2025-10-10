Magyar az 1989-es Kádár Jánoséhoz hasonlította Orbán mentális egészségét

Aggódom. Vagy elrabolták Orbán Viktor telefonját és Moszkvában írják rajta a posztokat, vagy olyan mentális egészségnek örvend a miniszterelnök, mint Kádár János 1989-ben,

írta péntek reggeli Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.

A Tisza elnöke valószínűleg arra a posztra gondolt, amelyben a miniszterelnök azt írta, hogy „az ukránok már a tiszás spájzban vannak”. De Orbán reggel a Kossuth rádióban is erről beszélt, annyival kiegészítve, hogy szerinte a Tisza az egy „ukrán párt” és a tiszások adatai „ukrán kézben” vannak.

Nemrégiben az Index arról írt, hogy súlyos adatszivárgás történt az ellenzéki párt Tisza Világ applikációjában, és ezt összekötötte azzal, hogy egy ukrán cég is részt vehetett az alkalmazás fejlesztésében.

A Tisza ugyanakkor azt állítja, hogy az adatszivárgásért egy olyan önkéntes a felelős, aki a titkosszolgálat megbízásából épült be a szervezetbe. Őt azóta eltávolították a szervezetből és fel is fogják jelenteni.