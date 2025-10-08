tisza pártadatbázisadatszivárgásviszgálat
Vizsgálat indult a Tisza-applikáció állítólagos adatszivárgása ügyében

Máthé Zoltán / MTI
admin Kassai Zsigmond
2025. 10. 08. 15:57
Máthé Zoltán / MTI

Hivatalból vizsgálatot indított a Tisza-applikáció adatszivárgási ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – közölte Péterfalvi Attila, a hatóság elnöke a Magyar Nemzet megkeresésére.

Közlése szerint a vizsgálat célja a tényállás tisztázása, valamint minden releváns információ beszerzése.

Az Index hétfőn írt arról, hogy súlyos adatszivárgást történt a Tisza Pártnál. A lap szerint a párt applikációjából, a Tisza Világból 18 ezer felhasználó személyes adata szivároghatott ki. Arról is írtak, hogy egy ukrán IT-cég, a PettersonApps is részt vehetett az app fejlesztésében. A cikk publikálásakor egy linket is közzétettek, ahol internetre feltöltött adatok voltak elérhetőek. Ez az oldal nem sokkal később elérhetetlenné vált.

A Tisza Párt tagadja, hogy adatszivárgás történt volna, ahogy azt is, hogy az ukrán fejlesztőhöz, Miroslav Tokarhoz közük lenne, ugyanakkor a 444.hu több olyan érintettel is beszélt, akiknek valós adatai kerültek ki az Anon Paste oldalra, és több ismerősüket is beazonosították ott.

Péterfalvi Attila a lapnak már kedden azt írta, „hivatalból értesültek a valószínűsíthetően bekövetkezett adatvédelmi incidensről”, méghozzá az Index és a Mandiner cikkeiből, és elkezdték kivizsgálni az ügyet. Amíg az ellenőrzés nem zárul le, nem adnak több információt.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerdán arról írt, hogy több mint 300 ezer felhasználója van a Tisza Világ appnak, „a nevetséges lejáratási kísérlet” pedig több tízezer új letöltést hozott.

