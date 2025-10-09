Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. október 9., csütörtök
Friss hírek
- Izrael és a Hamász megegyezett a tűzszünetről. Egy nappal a háború kitörésének második évfordulója után.
- Nyomoz a rendőség amiért Ruszin-Szendi Romulusz a vállával meglökte a Mandiner riporterét Kötcsén.
- Már a Sándor-palotában „néz ki nagyon jól” a százmilliót érő Rippl-Rónai-festmény.
- Nagy értékű bolti lopáson értek egy magas rangú kormánytisztviselőt.
- Egy füstgyertya miatt 117 ezer forintra büntették a Momentum aktivistáját.
- Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége: Ez az eset arra is rávilágít, mennyire leterheltek a mentődolgozók.
- Döntött az EP: nincs több vegán virsli vagy vega burger. Elég nagy többséggel döntöttek úgy az Európai Parlamentben, hogy amiben nincs állati fehérje, azt ne lehessen húsnak nevezni.
- „Ez a meccs még keményebb volt, mint a BL-döntő” – újra Szuperkupát nyert a Fradi pólócsapata
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Szob és térségében változik a járatok közlekedése a vasúti vágányzár idején, október 11. és 17. között. Részletek.
BKK
- A 6-os villamos éjszakánként nem közlekedik. A kimaradó szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak, amely a Széll Kálmán tér M felé a Margitsziget / Margit híd megállóban nem áll meg.
Mai időjárás:
- Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.
- Késő este 6, 14 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Dénes
Deviza középárfolyam:
- EUR 392,6
- USD 337,98
- CHF 421,89
- GBP 453,16
+1
Mondják: halottról jól, vagy sehogy. Szép gondolat, bölcs tanács, érdemes a megfontolásra. Tartanunk kellene hozzá magunkat, más kérdés, hogy aligha van ebben az országban ember, aki tudná, hogyan kell jól beszélni Mezey Györgyről.