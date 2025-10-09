reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Belföld

Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2025. 10. 09. 07:00
GETTY IMAGES

2025. október 9., csütörtök

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Szob és térségében változik a járatok közlekedése a vasúti vágányzár idején, október 11. és 17. között. Részletek.

BKK

  • A 6-os villamos éjszakánként nem közlekedik. A kimaradó szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak, amely a Széll Kálmán tér M felé a Margitsziget / Margit híd megállóban nem áll meg.

 

Mai időjárás:

  • Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.
  • Késő este 6, 14 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Dénes

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 392,6
  • USD 337,98
  • CHF 421,89
  • GBP 453,16

 

+1

Kapcsolódó
Hős és antihős: Mezey György emlékére
Mondják: halottról jól, vagy sehogy. Szép gondolat, bölcs tanács, érdemes a megfontolásra. Tartanunk kellene hozzá magunkat, más kérdés, hogy aligha van ebben az országban ember, aki tudná, hogyan kell jól beszélni Mezey Györgyről.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Skandináv lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok
Döntött az EP: nincs több vegán virsli vagy vega burger
Saját örökbefogadott lánya késelhette meg az újonnan megválasztott polgármestert Németországban
Kirúgtak egy mentőst, aki brutálisan bántalmazott egy férfit Hevesben
Már a Sándor-palotában „néz ki nagyon jól” a százmilliót érő Rippl-Rónai-festmény
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik